فیلم سینمایی «خانه‌ای با ساعتی درون دیوارهایش / The House with a Clock in Its Walls» به کارگردانی الی راث و نویسندگی اریک کریپک، یک کمدی – ترسناک محصول سال 2018 است. داستان این فیلم در مورد کودکی یتیم به نام لوییس بارنوولت است که به کمک دایی جادوگر خود می‌رود تا ساعتی که قدرت پایان بخشیدن به دنیا را دارد، را پیدا کنند... . جک بلک، کیت بلانشت، اون واکارو، کایل مک‌لاکلن، کالین کمپ و رنی الیس گولدزبری در این فیلم مقابل دوربین روجیر استوفر بازی کردند. نیتن بار موسیقی متن این فیلم را ساخت و فرد راسکین این اثر را تدوین کرد. پشت صحنه این فیلم سینمایی را در تابناک می‌بینید.