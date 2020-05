تماشای ریگا از فراز آسمان

«ریگا / Riga» پایتخت و بزرگ‌ترین شهر جمهوری لتونی و یکی از مراکز مهم صنعتی، تجاری، فرهنگی و مالی منطقه بالتیک و یک بندر مهم در منطقه است. ریگا بزرگ‌ترین شهر کشورهای حوزه دریای بالتیک و سومین شهر کل منطقه بالتیک پس از سنت پترزبورگ و استکهلم است و و مرکز تاریخی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. آب و هوای ریگا مرطوب قارهای است. سردترین ماه‌های سال دی و بهمن (ژانویه و فوریه) هستند، که میانگین دمای هوا 5 درجه زیر صفر است ولی پایین‌ترین دما در هر سال به 25 درجه سانتی‌گراد هم می‌رسد. ریگا به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر در منطقه بالتیک شناخته می‌شود. مردم ریگا از دیر باز عاشق هنرهای زیبا بوده‌اند و احتمالاً به همین دلیل است که خانه اپرای ریگا یکی از اولین ساختمان‌هایی بود که پس از استقلال در سال 1991 بازسازی شد. لتونیایی ها اپرا را بخش بسیار مهم از میراث فرهنگی خود می‌دانند. ریگا دارای طیف متنوعی از موزه‌ها است که دربرگیرنده تاریخ، ادبیات، هنر، طبیعت، پزشکی و همچنین موزه علایق خاص نیز هست. «مجسمه رولاند /Statue of Roland» واقع در مرکز میدان شهر. «ساختمان پارلمان لتونی / Latvian Parliament» محل پارلمان لتونی، «ساختمان‌های هنر نوین / Art Nouveau Buildings»، خیابان‌های آلبرتا و الیزبتس، «بنای تاریخی آزادی / Freedom Monument»، «موزه اشغال لتونی /Museum of the Occupation of Latvia»، موزه تاریخ ملی لتونی، موزه هنرهای خارجی، موزه هنر آرسنال، موزه جنگ، موزه اتومبیل ریگا، موزه راه آهن، موزه حمل و نقل هوایی ریگا و موزه تئاتر از نقاط دیدنی ریگا است. این شهر را از فراز آسمان در قاب 4K تماشا می‌کنید.