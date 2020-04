انیمیشن کوتاه کارزار بین کارناوال و روزه داری

انیمیشن «کارزار بین کارناوال و روزه داری / Le Combat de Carnaval et Carême / The Fight Between Carnival and Lent» به کارگردانی مشترک لوئی بارون، لزلی بلوت، سوفی بلریت، فلورنت بوستروت، ژولیت کوتلیر، شارلوت د-رز، کریل فلوس، امیلی گرافت، رکسانه مارتینز، والنتین پانیست و لوان تورس محصول فرانسه است. این انیمیشن که نامش از یکی از مشهورترین تابلوهای پیتر بروگل مهتر نقاش هلندی دوران رنسانس وام گرفته شده که در سال 1559 و با رنگ و روغن روی پانل نقاشی کرد. این اثر مراسم محلیِ مرسومی را آنگونه که در آن زمان در جنوب هلند برگزار می شد نشان می دهد. در سده شانزدهم در هنگامه ی تغییرات بنیادین رنسانس و رفرمیسم لوتر، اروپا در تنشی بسیار شدید و عمیق قرار داشت. نگرش انسان به شکلی بنیادین در معرض دگرگونی بود و این دگرگونی در کشورهای گوناگون و لایه های مختلف اجتماع بازتاب های متفاوتی داشت. در جنوب اروپا کاتولیسیسم سروری می‌کرد و شمال اروپا نهضت اصلاح دینی رو به گسترش بود. و این به ویژه زمانی که اسپانیایی‌های کاتولیک در آنجا حکمرانی می‌کردند بیش از همیشه تنش زا شده بود. اجتماع عمیقا دو قطبی شده بود و سنت گراها و اصلاح طلب‌ها رو در روی هم ایستاده بودند و به اشکال مختلف واکنش نشان می‌دادند. در چنین وضعیتی معمولا مراسم محلی یا آیین‌های دینی بیش از همه محل بروز و ظهور چنین اختلاف‌هایی می‌شود. و همین موضوع است که یکی از بزرگترین نقاشان رنسانس شمال پیتر بروگل مهتر بیش از همه به آن علاقه دارد. نمایش کمیکِ کنش های انسانی در وضعیت های نمایشی و بغرنج که پرده از سیرت و صورت واقعی آدمیان برمی‌دارد. در واقع بروگل زندگی طبقات فرودست و دهقانان و موقعیت‌های متناقض و مضحک زندگی ایشان را دستمایه آثار خود قرار داده است. هرچند به نظر می رسد نگاه بروگل به هیچ وجه محدود به این جماعت نباشد و علی القاعده این مردمان را نمادی از سرنوشت بشر ترسیم می‌کند. صحنه اصلی نبرد کارناوال و روزه داری در پایین تابلو نزدیک چاهِ آب تصویر شده است. دو پیکر یکی سوار بر بشکه آبجو و دیگری ارابه‌ای چوبی که توسط بازیگران دیگر نمایش محاصره شده‌اند. آنها نیزه یا پارویی را به سوی یک دیگر گرفته‌اند که بر روی آن ها مرحله گذار دو نوع غذای فصلی قرار دارد. فصل کشتار حیوانات به پایان رسیده و ریاضت اجباری همراه با تزکیه نفس برای آماده‌سازی تا عید پاک آغاز شده است. تضاد بین نوشخواران و دینداران که یکی با نماد نوشگاه در سمت چپ تابلو و دیگری با نماد کلیسا در سمت راست تصویر شده است. در صحنه شلوغ تابلوی بروگل ما مجموعه متنوعی از مردمان را می‌بینیم. از پیر و جوان و کودکانی بازیکنان تا فروشندگان و علیل‌ها و مضحکه بازان و... . این انیمیشن کوتاه که چنین ریشه‌های عمیقی را روایت کرده در تابناک تماشا می‌کنید.