رییس انجمن تغذیه ایران گفت: برای تقویت سیستم ایمنی در کسانی که ممکن است کمبود ویتامین D داشته باشند استفاده از مکمل ویتامین D مفید است.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور، دکتر میرزای رزاز با بیان مطلب فوق افزود: افرادی که به هر دلیل با نور خورشید مواجهه کافی ندارند ممکن است دچار کمبود ویتامین D شوند که یکی از عوارض کمبود ضعف سیستم ایمنی بدن است. این افراد شامل کسانی هستند که اخیرا مواجهه با نور خورشید نداشته‌اند و در چند ماه گذشته مکمل ویتامین D مصرف نکرده‌اند.

وی در خصوص نقش ویتامین D در پیشگیری از عفونت تنفسی و دیدگاه‌های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، گفت: نقش ویتامین D در پیشگیری از عفونت تنفسی مورد سوال و مناقشه است؛ هر چند آخرین گزارش چاپ شده در مجله معتبر BMJ اثر مثبتی را گزارش کرده است؛ بخصوص در کسانی که کمبود ویتامین دارند. نکته مهم آن است که کمبود ویتامین D انسان را مستعد ابتلا به عفونت‌های تنفسی می‌کند و دریافت بالای آن نیز کارایی ندارد.

رییس انجمن تغذیه ایران در خصوص مقدار دوز مورد نیاز افراد خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد استفاده از دوزهای کوچک روزانه یا هفتگی بهتر از دوزهای بزرگ باشد و با توجه به گزارشات متعدد از کمبود ویتامین D در مردم ایران پیشنهاد می‌شود که دستور العمل تجویز مکمل افراد بالای ۲ سال مصرف روزانه ۸۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین و یا مصرف سه قرص ۲۰۰۰ واحدی در هفته و افراد زیر ۲ سال ۴۰۰ واحد روزانه توصیه می‌شود.

وی تصریح کرد: ویتامین D به دو صورت وارد بدن انسان می‌شود یا توسط نور خورشید از پیش ساز آن در پوست dehydrocholesterol-۷ سنتز می‌شود یا از رژیم غذایی دریافت می‌شود. نقش دقیق ویتامین D در سیستم ایمنی کاملا شناخته شده نیست چون پاسخ ایمنی یک فرایند static نیست و بستگی به stage of infection دارد. بر اساس مطالعات activated human T endothelial cells , and B cells lining the upper and lower respiratory tract فرم غیر فعال این ویتامین را به فرم فعال آن تبدیل می‌کند.

این استاد دانشگاه در خاتمه گفت: نکته مهم دیگر آنست که ۱a,۲۵ (OH) ۲D تولید defensin و cathelicidin را به عنوان آنتی بیوتیک‌های اندوژنوس تحریک می‌کند که نه تنها عفونت‌های میکروبی بلکه اثرات مخربی بر عفونت‌های ویروسی مثل آنفلوانزا دارد. شایان ذکر است که تولید cathelicidin وابسته به دوز سرمی۱a,۲۵ (OH) ۲D می‌باشد و دوز ng/ml۳۰ برای تولید cathelicidin لازم است و دوزهای بالاتر از۴۰ ng/ml کارآمد نیست.