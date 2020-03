پشت صحنه فیلم دوازده نیرومند

فیلم سینمایی «12 نیرومند / 12 Strong» با نام کامل «12 نیرومند: داستان واقعی محرمانه از سواره‌ نظام / 12 Strong: The Declassified True Story Of The Horse Soldiers» به کارگردانی نیکولای فوسی و نویسندگی پیتر کریگ و تد تلی محصول سال 2018 است. این درام جنگی که بر پایه کتاب غیرداستانی داگ استنتن ساخته شده، درباره نخستین گروه افسران شبه‌نظامی سیا و نیروهای ویژه آمریکا که پس از حملات یازده سپتامبر به افغانستان فرستاده شدند تا تحت رهبری یک کاپیتان جدید با جنرال دوستم همکاری کنند تا طالبان را از بین ببرند. کریس همسورث، مایکل شنون، مایکل پنیا، آستین استول، تراوانته رودز، راب ریگل، ویلیام فیکنر، السا پاتاکی و... در این فیلم مقابل دوربین راسموس ویدبک بازی کردند. لورن بالفه موسیقی متن این فیلم را ساخت و لیسا لاسک این اثر را تدوین کرد. پشت صحنه ساخت این فیلم سینمایی را در تابناک می‌بینید.