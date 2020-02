موسیقی متن فیلم نوستالژیا ؛ لودویگ فان بتهوون و جوزپه وردی

فیلم سینمایی «نوستالژیا / Nostalghia» به کارگردانی آندری تارکوفسکی محصول سال 1983 روسیه است. داستان فیلم که در حوالی حمام‌های آب گرم وینونی در تپه‌های توسکانی فیلمبرداری شده، درباره تبعید مردی روس است که برای تحقیق درباره زندگی یک آهنگساز روسی در قرن هفدهم به ایتالیا می‌رود. اولگ یانکوفسکی، ارلاند یوسفسن و دومیتسیانا جوردانو در این فیلم مقابل دوربین جوزپه لانچی بازی کردند. موسیقی متن نوستالژیا منتخبی از آثار لودویگ فان بتهوون، یوهان سباستین باخ و جوزپه وردی است. «پرلود و فوگ شماره هشت در می بمل مینور از کتاب اول کلاویه خوش‌کوک / The Well-Tempered Clavier, Book I: Prelude and Fugue no. 8 in E-flat minor, BWV 853» از جمله قطعات استفاده شده از باخ در این فیلم است که بر روی تصاویری از این اثر تارکوسفکی می‌بینید و می‌شنوید.