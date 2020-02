فیلم سینمایی «خانم‌ها و آقایان / Signore & Signori / Ladies and Gentlemen» که در انگلیسی و منابع فارسی با عنوان «پرندگان، زنبورهای عسل و ایتالیایی‌ها / The Birds, the Bees and the Italians» معرفی شده، به کارگردانی پیترو جرمی محصول سال 1966 ایتالیا است. ویرنا لیزی، ببا لونچار، گستونه موسکین، اولگا ویلی، کارلو بینو، مویرا اورفی، فرانکو فابریتزی، جیجی بالیستا و... در این فیلم مقابل دوربین آیاچه پارولین بازی کردند. این فیلم در جشنواره فیلم کن 1966 به‌طور مشترک با فیلم یک مرد و یک زن برنده جایزه بزرگ شد. کارلو روستیکلی موسیقی متن این فیلم را ساخت که قطعه اصلی آن را بر روی تصاویری از این اثر می‌بینید و می‌شنوید.