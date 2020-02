فیلم سینمایی «فندق‌شکن و چهار قلمرو / The Nutcracker and the Four Realms» به کارگردانی لاسه هالستروم و جو جانستون و نویسندگی اشلی پاول و توماس مک‌کارتی محصول سال 2018 است. این فیلم بر اساس اقتباسی از داستان فندق‌شکن و شاه موش‌ها به قلم ارنست هوفمان و باله فندق‌شکن اثر آهنگساز روسی پیوتر ایلیچ چایکوفسکی ساخته شده و درباره دختر جوانی است که از میان هدایای خانوادگی یک عروسک فندق‌شکن پیدا می‌کند و از طرف والدینش وظیفه مراقبت ویژه از آن را به عهده می‌گیرد. کیرا نایتلی، مک‌کنزی فوی، اوگینو دربز، متیو مک‌فادین، ریچارد ای گرانت، هلن میرن، میستی کوپلند و مورگان فریمن در این فیلم مقابل دوربین لینوس ساندگرن بازی کردند. جیمز نیوتن هاوارد و گوستاوو دودامل موسیقی متن این فیلم را ساختند و استوارت لوی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را در تابناک تماشا می‌کنید.