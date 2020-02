گردش در منچستر

«منچستر / Manchester» شهری در شمال غربی انگلستان در بریتانیا است. منچستر در اواخر سال 1700 میلادی روستایی کوچک با جمعیت کم بود. این روستا با آغاز انقلاب صنعتی شروع به رشد و تبدیل شدن به یک شهر کرد. در طول این دوران کارگران از وضعیت معاش خود راضی نبودند و شورش‌هایی انجام شد. در سال 1780 میلادی ریچارد آرک رایت اولین کارخانه ریسندگی را در این منطقه راه اندازی کرد.بعد از سالها در دهه 1800 میلادی منچستر به یکی از قطب‌های ریسندگی تبدیل گشت. آب و هوای منچستر معتدل و به‌طورکلی گرم و مرطوب است. منچستر در طول سال بارش قابل‌توجهی دارد. در تابستان این شهر دارای آب و هوای ملایم و در زمستان نیز این شهر سرد می شود. «گالری هنر منچستر / Manchester Art Gallery»، «موزه پلیس منچستر / Manchester Police Museum»، «تئاتر رویال اکسچنج / Royal Exchange Palace»، «ورزشگاه الد ترافورد / Old Trafford»، «موزه علم و صنعت / Museum of Science and Industry»، «پارک کسلفیلد / Castlefield Park»، «موزه ملی فوتبال / National Football Museum»، «تالار شهر منچستر / Manchester Town Hall»، «کلیسای منچستر / Manchester Cathedral»، «موزه تاریخ مردم /People's History Museum»، «موزه منچستر /Manchester Museum»، «کتابخانه جان رایلند / John Rylands Library»، «مجموعه بریک اوت منچستر/ Breakout Manchester»، «شهربازی لگولند/Legoland Discovery Center»، «پارک هیتون / Heaton Park»، «باغ گیاهان / Botanical Garden» از جاذبه‌های منچستر است. منچستر را در قاب 4K تماشا می‌کنید.