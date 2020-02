برلین از نمای نزدیک 4K

«برلین / برلن / Berlin» پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آلمان است که در عین حال به عنوان یک شهر ایالتی، یکی از شانزده ایالت آلمان محسوب می‌شود. این شهر در شمال شرقی آلمان، درکناره رودهای اشپغه و هاول و مرکز متروپل برلین-براندنبورگ واقع شده و یک سوم آن را جنگل، پارک، باغ، رود، کانال و دریاچه تشکیل داده است. برلین در طول تاریخ بارها پایتخت بوده‌است؛ پایتخت ماربرید براندنبورگ (1417–1701)، پادشاهی پروس (1701–1918)، امپراتوری آلمان (1871–1918)، جمهوری وایمار (1919–1933)، رایش سوم (1933–1945). این شهر همچنین در دهه 1920 سومین شهر بزرگ دنیا به‌شمار می‌رفته‌است. برلین پس از سقوط رایش سوم به دست نیروهای شوروی و پایان جنگ جهانی دوم به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد، که آلمان شرقی آن را پایتخت خود برگزید و پس از چندی با احداث دیواری ارتباط شرق و غرب این شهر را با هم قطع کرد. «دروازه براندنبورگ | Brandenburg Gate»، یادبود دیوار برلین و چک پوینت چارلی، «گروسر تیر گارتن و ستون پیروزی | Grosser Tiergarten and the Victory Column»، جنگل گرون والد، جزیره موزه، «کاخ و پارک شارلوتنبورگ | Charlottenburg Palace»، «اونتر دن لیندن | Unter den Linden»، «میدان گِندارمن مارکت برلین / Gendarmenmarkt»، «رایشتاگ | Reichstag»، «کلیسای یادبود قیصر ویلهلم | Kaiser Wilhelm Memorial Church»، «کلیسای جامع برلین | Berlin Cathedral»، کلیسای جامع فرانسوی، «باغ‌ های جانورشناسی برلین | Zoologischer Garten Berlin»، «محله نیکولای | The Nikolai Quarter»، «باغ و موزه گیاه‌شناسی برلین – داهلم | Berlin-Dahlem Botanical Garden and Botanical Museum» یکی از جذاب‌ترین شهرهای جهان برای شب‌زنده‌داری است. برلین را از نمای نزدیک در قاب 4K می‌بینید.