انیمیشن «چگونه باید برای مدت طولانی صبر کرد؟ / How to wait for a very long time» به کارگردانی جیل قوقیچنیک محصول سال 2017 دانشگاه سالزبورگ آلمان است. مردی در آخر عمر به دنبال شکار یک ماهی بزرگ است اما هرچه زمان می‌گذرد، خبری از آن ماهی نیست. او زودتر می‌میرید یا ماهی؟ این انیمیشن کوتاه را در تابناک تماشا می‌کنید.