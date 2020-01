فیلم سینمایی «دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان / Pirates of the Caribbean: At World's End» به کارگردانی گور وربینسکی محصول سال 2007 و سومین فیلم از مجموعه فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب است. جانی دپ، اورلاندو بلوم، کیرا نایتلی، چو یون فات، جفری راش، بیل نای، تام هالندر، استلان اسکاشگورد، جک داونپورت، کوین مک‌نالی، جاناتان پرایس و اندی بک‌ویت در این فیلم مقابل دوربین داریوش وولسکی بازی کردند. هانس زیمر موسیقی متن این فیلم را ساخت و استفان ا. ریوکین و کریگ وود در این فیلم بازی کردند. جلوه‌های ویژه این فیلم را «دیجیتال دامین / Digital Domain» پیاده سازی کرده که پشت صحنه آن را در تابناک می‌بینید.