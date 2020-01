انیمیشن «مثل یک فیل در چینی فروشی / Comme un Elephant dans un magasin de Porcelaine / Like an Elephant in a Porcelain Store» به کارگردانی مشترک لوئیس شاوریه، لوکا فیشر، رودولف گروسن، ماری گیون، استله مارتینز، بینات پیلارد و لیزا رساسومات محصول سال 2017 فرانسه است. یک چینی فروش حساس وقتی سرش را می‌گرداند، یک فیل را میان قفسه‌های چینی‌اش می‌بینید و این آغاز بحران است... . عنوان این انیمیشن یک اصطلاح به معنای دست و پا چلفتی است. این انیمیشن کوتاه را در تابناک تماشا می‌کنید.