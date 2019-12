ترانه سرای سریال فرندز درگذشت

آلی ویلیس ترانه سرای آمریکایی و خالق تم ترانه «پیشت خواهم ماند» (I’ll Be There For You) در سریال «فرندز» در ۷۲ سالگی درگذشت. این خبر را یکی از نزدیکان او تایید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از برنا، پرودنس فنتون یکی از نزدیکان ویلیس در صفحه اینستاگرام خود با گذاشتن عکسی از آلی ویلیس نوشت: در سرزمین شادی آرام (نام یکی از ترانه های ویلیس) بگیر، ۱۰ نوامبر ۱۹۴۷- ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹

ویلیس بیشتر برای تم ترانه آغازین سریال مشهور «فرندز» یا همان «دوستان» و نیز ترانه (Boogie Wonderland) و همچنین مشارکت در ترانه نویسی اثر موزیکال برادوی «رنگ ارغوانی» که برایش دو جایزه گرمی به ارمغان آورد، شناخته می شود.

ویلیس بنا به آنچه در وبسایتش ذکر شده در تالار مشاهیر ترانه نویسان حضور داشته است.