مقابله با اثرات آلودگی هوا با چند خوردنی

با افزایش آلودگی هوا به طور فزاینده در برخی از شهرها و کشورها، آسیب‌های تنفسی به دلیل آلاینده‌های متعدد موجود در هوا نیز افزایش می‌یابد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، آلاینده‌ها همیشه در هوا وجود دارند اما با آلوده شدن هوا، غلظت آن‌ها نیز بالا رفته و هوا را برای سلامت افراد خطرناک می‌کنند. علاوه بر این، عواملی مانند دود سیگار، ذرات گرد و غبار، آلاینده هایی مانند مونو اکسید کربن و رادون، هوا را برای سلامت مضرتر نیز می‌کنند.

اگرچه استفاده از ماسک و انجام اقداماتی برای جلوگیری از آلوده شدن هوا مفید است اما در هنگام آلودگی هوا توجه به رژیم غذایی خاص نیز اهمیتی ویژه دارد. برخورداری از یک سیستم ایمنی قوی و مصرف مواد مغذی کافی برای مقابله‌ی بدن با این آلاینده‌ها ضروری است. بیشتر از هر ماده مغذی دیگر، مصرف آنتی‌اکسیدان کافی در روزهای آلوده از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در ادامه چند نکته مفید درباره دنبال کردن رژیم غذایی سرشار از مواد مغذی در روزهای آلودگی هوا به نقل از سایت اینترنتی "نیوز۱۸" آورده شده است:

۱) ویتامین C: قوی‌ترین آنتی‌اکسیدان برای بدن ما ویتامین C است که به راحتی در میوه‌های مرکبات یافت می‌شود. ویتامین C محلول در آب است و رادیکال‌های آزاد را تخریب می‌کند. مهم‌تر از همه، این ماده به بازسازی ویتامین E نیز کمک می‌کند. همچنین سبزیجاتی مانند برگ گشنیز، گز روغنی، جعفری، کلم و برگ چغندر و میوه‌هایی از جمله آمُله (انگور فرنگی هندی) و "گواوا" سرشار از ویتامین C هستند.

۲) ویتامین E: ویتامین E محلول در چربی اولین خط دفاعی در برابر صدمه به بافت‌های انسانی را فراهم می‌کند. روغن‌های گیاهی بر پایه گیاه مانند آفتابگردان، گلرنگ و روغن سبوس برنج از منابع اصلی ویتامین E برای بدن ما هستند. از منابع غنی دیگر می‌توان به بادام، تخمه آفتابگردان و آجیل‌ها اشاره کرد. ماهی‌های قزل‌آلا، اَشپَل و مارماهی‌ها نیز از منابع مهم این ویتامین‌ محسوب می‌شوند.

۳) بتا کاروتن: بتا کاروتن با تبدیل به ویتامین A در بدن ما نقش مهمی در کنترل التهاب ایفا می‌کند. از منابع مهم بتا کاروتن می‌توان به سبزیجات برگدار، گیاه تاج‌خروس، گشنیز، شنبلیله، برگ تربچه، هویج، کاهو و اسفناج اشاره کرد.

۴) چربی‌های امگا -۳: مصرف چربی‌های امگا -۳ به محافظت از بدن در برابر اثرات مضر آلودگی هوا کمک می‌کند. بهترین منبع برای چربی‌های امگا -۳ ماهی‌ها هستند. البته در صورت گیاهخوار بودن می‌توانید آجیل‌ها، دانه‌هایی مانند گردو، دانه چیا و دانه کتان را نیز مصرف کنید. هم‌چنین تخم شنبلیله، دانه خردل و نخود نیز از منابع خوب چربی‌های امگا -۳ محسوب می‌شوند.

۵) راه‌حل‌های طب سنتی: به غیر از این ویتامین‌ها و چربی‌ها، برخی گیاهان و ادویه‌ها نیز دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی هستند. زردچوبه یکی از آنتی‌اکسیدان‌های شناخته شده است. مخلوط زردچوبه و روغن حیوانی می‌تواند سرفه را تسکین داده و علائم آسم را کاهش دهد.