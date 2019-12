ناکامی نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۰

آکادمی اسکار درحالی فهرست کوتاه نامزدهای ماقبل نهایی خود را اعلام کرد که نامی از «در جستجوی فریده» در هیچکدام از دو بخش مستند و بین الملل دیده نمی‌شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از صبا از هالیوود ریپورتر، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی شامگاه ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر) فهرست کوتاه نامزدهای بخش‌های بهترین مستند بلند، بهترین مستند کوتاه، بهترین فیلم بین المللی، بهترین چهره‌پردازی و آرایش مو، بهترین موسیقی متن، بهترین ترانه، بهترین انیمیشن کوتاه، بهترین فیلم کوتاه و بهترین جلوه های تصویری نود و دومین دوره جوایز اسکار را اعلام کرد.

امسال سینمای ایران با مستند «در جستجوی فریده» ساخته آزاده موسوی و کوروش عطایی برای حضور در دو بخش بهترین مستند بلند و بهترین فیلم بین المللی نامزد شده بود که البته در نهایت در هر دو بخش ناکام ماند و نتوانست به فهرست کوتاه نامزدها راه پیدا کند.

امسال در بخش فیلم های بین الملل، کشور جمهوری چک با «پرنده رنگ شده»، استونی با «حقیقت و عدالت»، فرانسه با «بینوایان»، مجارستان با «آنها که باقی می مانند»، مقدونیه شمالی با فیلم مستند «سرزمین عسل»، لهستان با «بدن مسیح»، روسیه با «قدبلند»، سنگال با «آتلانتیک»، کره جنوبی با «انگل» و اسپانیا با «درد و شکوه» به فهرست کوتاه آکادمی راه پیدا کردند.

در بخش بهترین فیلم های مستند بلند نیز ۱۵ فیلم مستند به فهرست کوتاه راه یافتند که از شاخص ترین آنها می توان به «برای سما»، «وکیل مدافع»، «کارخانه آمریکایی»، «آپولو»، «آپولو ۱۱»، «لبه دموکراسی»، «سرزمین عسل»، «ملت تک فرزندی» و «خانواده نیمه شب» اشاره کرد.

جالب توجه است که فیلم مستند "سرزمین عسل" از مقدونیه شمالی در هر 2 بخش مستند بلند و فیلم‌های بین الملل کاندید شده است.

قرار است نامزدهای نهایی نود و دومین دوره جوایز اسکار روز ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰ اعلام شود. نود و دومین دوره جوایز اسکار روز یکشنبه ۹ فوریه در شهر لس آنجلس برگزار می شود.

فهرست کامل نامزدهای همه بخش ها

*نامزدهای بهترین مستند بلند:

“Advocate”

“American Factory”

“The Apollo”

“Apollo ۱۱”

“Aquarela”

“The Biggest Little Farm”

“The Cave”

“The Edge of Democracy”

“For Sama”

“The Great Hack”

“Honeyland”

“Knock Down the House”

“Maiden”

“Midnight Family”

“One Child Nation”

*بهترین مستند کوتاه

“After Maria”

“Fire in Paradise”

“Ghosts of Sugar Land”

“In the Absence”

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

“Life Overtakes Me”

“The Nightcrawlers”

“St. Louis Superman”

“Stay Close”

“Walk Run Cha-Cha”

*بهترین فیلم بین المللی

Czech Republic, “The Painted Bird”

Estonia, “Truth and Justice”

France, “Les Misérables”

Hungary, “Those Who Remained”

North Macedonia, “Honeyland”

Poland, “Corpus Christi”

Russia, “Beanpole”

Senegal, “Atlantics”

South Korea, “Parasite”

Spain, “Pain and Glory”

*بهترین چهره‌پردازی و آرایش مو

“Bombshell”

“Dolemite Is My Name”

“Downton Abbey”

“Joker”

“Judy”

“Little Women”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“۱۹۱۷”

“Once upon a Time…in Hollywood”

“Rocketman”

*بهترین موسیقی متن

“Avengers: Endgame”

“Bombshell”

“The Farewell”

“Ford v Ferrari”

“Frozen II”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“The King”

“Little Women”

“Marriage Story”

“Motherless Brooklyn”

“۱۹۱۷”

“Pain and Glory”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Us”

*بهترین ترانه

“Speechless” from “Aladdin”

“Letter To My Godfather” from “The Black Godfather”

“I’m Standing With You” from “Breakthrough”

“Da Bronx” from “The Bronx USA”

“Into The Unknown” from “Frozen II”

“Stand Up” from “Harriet”

“Catchy Song” from “The Lego Movie ۲: The Second Part”

“Never Too Late” from “The Lion King”

“Spirit” from “The Lion King”

“Daily Battles” from “Motherless Brooklyn”

“A Glass of Soju” from “Parasite”

“(I’m Gonna) Love Me Again” from “Rocketman”

“High Above The Water” from “Toni Morrison: The Pieces I Am”

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” from “Toy Story ۴”

“Glasgow” from “Wild Rose”

*بهترین انیمیشن کوتاه

“Dcera (Daughter)”

“Hair Love”

“He Can’t Live without Cosmos”

“Hors Piste”

“Kitbull”

“Memorable”

“Mind My Mind”

“The Physics of Sorrow”

“Sister”

“Uncle Thomas: Accounting for the Days”

*بهترین فیلم کوتاه

“Brotherhood”

“The Christmas Gift”

“Little Hands”

“Miller & Son”

“Nefta Football Club”

“The Neighbors’ Window”

“Refugee”

“Saria”

“A Sister”

“Sometimes, I Think about Dying”

*بهترین جلوه های تصویری

“Alita: Battle Angel”

“Avengers: Endgame”

“Captain Marvel”

“Cats”

“Gemini Man”

“The Irishman”

“The Lion King”

“۱۹۱۷”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Terminator: Dark Fate”