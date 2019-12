انیمیشن «یک نوبت در دشت‌های ملالت / Once in the Fields of Boredom» به کارگردانی تله استرائوس محصول سال 2017 استونی است. داستان درباره زوجی است که زندگی‌شان در پایان راه است. آنها با کسالت و ملالت در این مسیر می‌جنگند... . این انیمیشن کوتاه که بازنمایی انیمیشن در طبیعت است و از خلاقیت ویژه‌ای برخوردار است را در تابناک تماشا می‌کنید.