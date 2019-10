ترامپ: روحانی خواستار دیدار در سازمان ملل بود

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا که به دلیل آغاز تحقیقات استیضاح علیه او به شدت تحت فشار قرار گرفته روز جمعه مدعی شد «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور ایران خواستار دیدار با او در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده است.



ترامپ در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا به دنبال دیدار با ایران است گفت: «آن‌ها تلاش کردند جلسه ملاقاتی ترتیب دهند، اما او (روحانی) خواستار رفع تحریم‌ها شد و من گفتم احتمالاً دارید شوخی می‌کنید؛ ما علاقه‌ای به این کار نداریم.»



رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: «روحانی خواستار دیدار در [حاشیه نشست]سازمان ملل بود. ما صحبت کردیم، من شخصاً با آن‌ها صحبت نکردم، اما طرف‌های ما صحبت کردند. او می‌خواست تحریم‌ها رفع شوند یا بخشی از آن‌ها رفع شوند. من گفتم نه.»



ترامپ توضیح بیشتری درباره عبارت خود مبنی بر اینکه «ما صحبت کردیم» نداد، اما رسانه‌ها در زمان جاری بودن نشست مجمع عمومی، از گفتگو‌های جداگانه نخست‌وزیر پاکستان، رئیس‌جمهور فرانسه، صدراعظم فرانسه و رهبران برخی کشور‌های دیگر با طرف‌های ایرانی و آمریکایی به منظور میانجی‌گری و دعوت دو طرف به حضور در میز مذاکره خبر داده بودند.



سه‌شنبه هفته جاری برخی منابع فرانسوی مدعی شدند ترامپ با سند ۴ بندی فرانسه به عنوان مبنایی برای دیدار با رئیس‌جمهور ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی موافقت کرده بود، اما این طرح، بعد از درخواست رئیس‌جمهور ایران برای رفع تحریم‌ها علیه ایران ناکام ماند.



«پالیتیکو» به نقل از این منابع مدعی شده دیدار سران ایران و آمریکا علی‌رغم توافق بر سر این سند محقق نشده، زیرا روحانی اصرار داشته ترامپ ابتدا رفع تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کند.



به گفته مقام‌های فرانسوی ترامپ در دیداری که سه‌شنبه هفته گذشته در هتل «Lotte New York Palace» با ماکرون داشت با این سند موافقت کرده. رئیس‌جمهور فرانسه در مرحله بعد، همین سند را در هتل «Millennium Hilton New York One UN Plaza» به روحانی نشان داده است.



مقام فرانسوی ادعا کرده است: «او (روحانی) با موارد اصلی در این سند موافقت کرد و از رئیس‌جمهور تشکر کرد، چون گفت: در آن به صراحت از تحریم‌ها سخن به میان آمده، اما او گفت: ترامپ باید قبل از ورود به جلسه بگوید که تحریم‌ها را رفع می‌کند.»



مقام فرانسوی مدعی شده ماکرون و تیم او برای اینکه بتوانند از توافق حاصل شده بر سر این سند و حضور روحانی در نیویورک بهره‌برداری کنند پیشنهاد برقراری یک تماس تلفنی ایمن بین روحانی و ترامپ را مطرح کردند.



طبق این ادعا، ایرانی‌ها با اینکه تکنسین‌ها تجهیزات برقراری این تماس را فراهم کنند موافقت کردند، اما با خود تماس تلفنی موافقت نکردند.



به نوشته پالیتیکو ماکرون ساعاتی بعدتر به ساختمان ایرانی‌ها برگشت، اما رئیس‌جمهور ایران تمایلی برای مشارکت در این گفت‌وگوی تلفنی نداشت.



طبق این گزارش، «ماکرون در ادامه با ترامپ گفتگو کرد و اتفاقات پیش‌آمده را برای او گفت. او از ترامپ بابت پذیرا بودنش به مذاکره بر اساس پیشنهادات فرانسه تشکر کرد و گفت که ایرانی‌ها می‌گویند برای اینکه بتوانند با دیدار موافقت کنند به زمان بیشتری نیاز دارند.»



مقام‌های آمریکایی درخواست پالیتیکو برای اظهارنظر درباره این گزارش را رد کرده‌اند. این رسانه نتوانسته به مقامات ایران دسترسی پیدا کند.