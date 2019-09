تقلب جنجالی فیفا در آرای مردسال ۲۰۱۹ به نفع مسی

اوشر کوموگیشا و تارک طلعت، روزنامه نگاران آفریقایی آرای سرمربی سودان را منتشر کردند که در آن صلاح در جایگاه نخست است و مانه و کیلیان ام‌باپه رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. زدراوکو لوگاریسیچ، سرمربی سودان دومین کسی بود که در رابطه با آرا The Best جنجال به وجود آورد.

افشاگری سرمربی سودان و کاپیتان نیکاراگوئه علیه آرای The Best

سرمربی سودان و کاپیتان نیکاراگوئه مدعی شدند که فیفا رای‌های واقعی آن‌ها را در رابطه با The Best منتشر نکرده است.

به گزارش تابناک ورزشی و به نقل از آس، The Best جایزه‌ای که فیفا به بهترین بازیکن فصل اهدا می‌کند برای نخستین بار جنجال به وجود آورد. کاپیتان نیکاراگوئه و سرمربی سودان با منتشر کردن آرای خود اعتراضشان را نشان دادند و این اتفاق تقلب احتمالی در رای‌ها را به وجود آورد.

خوان باررا، کاپیتان تیم ملی نیکاراگوئه از طریق صفحه کانال TN ۸ Deportivo در شبکه‌های اجتماعی متوجه رای خود شد. این بازیکن سپس از طریق یک پیام در فیس بوک اعلام کرد برای The Best رای نداده است. سپس رئال استلی (تیم باشگاهی بازیکن نیکاراگوئه‌ای) در یک بیانیه به درست نبودن رای بازیکنش اشاره و اعلام کرد باررا هرگز برای The Best رای نداده است.

بر اساس اعلام فیفا رای کاپیتان نیکاراگوئه پنج امتیاز برای مسی بوده است. سه امتیاز به کریستیانو رونالدو تعلق داشته و یک امتیاز به سادیو مانه داده شده است.

زدراوکو لوگاریسیچ، سرمربی سودان دومین کسی بود که در رابطه با آرا The Best جنجال به وجود آورد. بر اساس فهرست فیفا رای نخست این سرمربی برای مسی بوده است و فان دایک و سادیو مانه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. با این حال توتو اسپورت مدعی شد که سرمربی سودان پنج امتیاز را به صلاح داده است.

اوشر کوموگیشا و تارک طلعت، روزنامه نگاران آفریقایی آرای سرمربی سودان را منتشر کردند که در آن صلاح در جایگاه نخست است و مانه و کیلیان ام‌باپه رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. سرمربی سودان در مصاحبه با توتو اسپورت گفت: برای The Best من به صلاح رای دادم، اما رای من را به مسی دادند. فیفا دوشنبه جایزه بهترین بازیکن را به مسی داد.