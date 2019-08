فیلم سینمایی «پیوند ما را چیزی نمی‌تواند بشکند / Mio Dio come sono caduta / Till Marriage Do Us Part» به کارگردانی لوئیجی کومنچینی محصول سال 1974 ایتالیا است. این فیلم کمدی درباره داستان یک ازدواج نافرجام است که سرنوشت عجیبی می‌یابد. میشله آبروزو، کارین شوبرت، روزماری دکستر، ژان روشفور، میکله پلاچیدو، آلبِرتو لیونل، لورا آنتونلی مقابل دوربین تونینو دلی کلی بازی کردند. موسیقی متن این فیلم را فیورنزو کارپی ساخته که قطعه اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.