آنچه می‌بینید و می‌شنوید متکی بر برش‌هایی از صوت گفت‌و‌گویی است که رضا میرکریمی کارگردان توانمند سینمای ایران به تازگی با مهدی خرم دل مستندساز و دبیر فرهنگی تابناک به بهانه اکران عمومی فیلم قصرشیرین داشت. با توجه به آنکه بخش‌هایی از این گفت و گو، ارزش آموزشی ویژه داشت، تصمیم گرفته شد با وجود آنکه صدای ثبت شده از کیفیت بالایی برخوردار نبود، این بخش‌های آموزشی با تکیه بر تصاویر مرتبط به عنوان یک کارگاه آموزشی برای فیلمسازان جوان و علاقمندان عرضه شود. این روایت متفاوت را با عنوان «سینمای میرکریمی - کمی نزدیک ‌تر | Mirkarimi's Cinema - A little bit closer» با این توضیح می‌بینید که به زودی متن کامل گفت‌وگوی این فیلمساز را در تابناک می‌توانید بخوانید. What you are about to hear and see is based on parts of an interview that I had with Reza Mirkarimi about Releasing of Qasr-e Shirin. but since parts of this interview can be considered as particularly educational, in spite of the bad quality of sound I decided that to use these parts alongside related pictures as a workshop for young filmmakers and cinema aficionado who are interested in filmmaking style of this director