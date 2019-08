فیلم سینمایی «همین گونه بمان / Cosi come sei / Stay as You Are» به کارگردانی آلبرتو لاتوادا بر اساس فیلمنامه‌ای از خوزه لوئیس آلکائینه محصول سال 1978 است. ناستاسیا کینسکی، مارچلو ماسترویانی، باربارا د روسی، آنیا پیرونی، فرانسیسکو رابال، جیلیانا کالاندرا، ماسیمو بونتی، ردولفو بیگوتی، آلبرتو لاتوادا، مونیکا راندال و خوزه ماریا کافارل در این فیلم مقابل دوربین خوزه لوئیس آلکائینه بازی کردند. انیو موریکونه موسیقی متن این فیلم را ساخت که قطعه اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.