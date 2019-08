موسیقی متن فیلم همه ما همدیگر را خیلی دوست داشتیم ؛ آرماندو ترووایولی

فیلم سینمایی «همه ما همدیگر را خیلی دوست داشتیم / C'eravamo tanto amati / We All Loved Each Other So Much» به کارگردانی اتوره اسکولا محصول سال 1974 است. استفانیا ساندرلی، ویتوریو گاسمن، نینو مانفردی، استفانو ساتا فلورس، آلدو فابریتسی، جووانا رالی، النا فابریتسی، فیامتا بارالا، اوگو گرگورتی، ایزا بارزیتزا، مارچلو ماسترویانی، فدریکو فلینی و ویتوریو دسیکا در این فیلم مقابل دوربین کلودیو چیریلو بازی کردند. آرماندو ترووایولی موسیقی متن این اثر را ساخت که قطعه اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.