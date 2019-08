تحصیل در کانادا بسیار مقرون به صرفه‌تر از بسیاری از کشور‌های دیگر است. در این مطلب ۱۰ دانشگاه ارزان قیمت در کانادا برای تحصیل دانشجویان بین المللی معرفی شده است.



به طور کلی تحصیل در کانادا گزینه بسیار خوبی برای افرادی است که به دنبال کسب مدرک بین المللی مقرون به صرفه می‌باشند، چرا که نرخ شهریه در دانشگاه‌های کانادا برای دانشجویان بین المللی و بومی پایین می‌باشد. به علاوه، شما در یک محیط انگلیسی و یا فرانسوی زبان در یک کشور بسیار توسعه یافته تحصیل خواهید کرد. سیستم آموزشی در کشور کانادا از شهرت بالایی برخوردار بوده و با کشور‌هایی همچون انگلستان و ایالات متحده آمریکا قابل قیاس است.



بسیاری از دانشجویان بین المللی کشور کانادا را به خاطر قیمت پایین شهریه، آسایش و راحتی زندگی و شهرت عالی دانشگاه هایش برای تحصیل انتخاب می‌کنند.





چرا در کانادا تحصیل کنیم؟



۱. هزینه‌ها مقرون به صرفه است



در مقایسه با دانشگاه‌های برتر ایالات متحده آمریکا، انگلستان و دیگر کشور‌های انگلیسی زبان، کانادا مدارک تحصیلی مختلفی ارائه می‌دهد که با توان و استطاعت مالی شما سازگارتر است.



۲. شهرت



کانادا از نظر داشتن یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی در دنیا شهرت دارد و دانشگاه‌های آن نیز از این امر مستثنی نیستند.



۳. سهولت زندگی



تحصیل در یک کشور دیگر می‌تواند دلهره آور باشد، اما کسب این تجربه در یک کشور انگلیسی زبان و جهان اولی، شرایط را برای دانشجویان بین المللی آسانتر می‌کند.



میزان شهریه دانشگاه‌های کانادا برای دانشجویان بین المللی ۲۰۱۹

میزان شهریه برای دانشجویان بین المللی که در کانادا تحصیل می‌کنند به نوع رشته تحصیلی و جایی که برای تحصیل انتخاب می‌کنند بستگی دارد. میزان شهریه برای دریافت مدرک کارشناسی از ۷،۲۰۳ دلار تا ۴۹،۸۰۰ دلار در سال متغیر خواهد بود، در حالی که شهریه سالانه برای مدارک کارشناسی ارشد بین ۳،۲۲۲ تا ۴۲،۸۵۰ دلار هزینه خواهد داشت.



دانشگاه‌های برتر کانادا



به تازگی وب سایت U.S. News فهرست دانشگاه‌های برتر کانادا را به ترتیب زیر منتشر کرد:



دانشگاه تورنتو

دانشگاه بریتیش کلمبیا

دانشگاه مک گیل

دانشگاه مک مستر

دانشگاه مونترال



همه این دانشگاه‌ها در سطح بین المللی به عنوان دانشگاه‌هایی عالی شناخته شده اند و همچنین میزان شهریه پایین تری نسبت به همتایان بین المللی خود ارائه می‌دهند.



دانشگاه تورنتو (University of Toronto)

شهریه دوره کارشناسی: ۴۲،۸۷۰ تا ۴۹، ۸۰۰ دلار

شهریه دوره کارشناسی ارشد: ۶،۹۰۰ تا ۲۲، ۶۴۰ دلار

دانشگاه بریتیش کلمبیا (University of British Columbia)

شهریه دوره کارشناسی: ۲۵، ۹۷۸ تا ۳۶، ۵۸۸ دلار

شهریه دوره کارشناسی ارشد: ۸،۶۰۵ دلار

دانشگاه مک گیل (McGill University)

شهریه دوره کارشناسی: ۱۶، ۸۱۵ تا ۴۵، ۲۶۳ دلار

شهریه دوره کارشناسی ارشد: ۱۶،۸۱۶ دلار

دانشگاه مک مستر (McMaster University)

شهریه دوره کارشناسی: ۲۰، ۸۰۸ تا ۲۷،۹۷۸ دلار

شهریه دوره کارشناسی ارشد: ۱۶،۷۶۱ تا ۱۷، ۰۹۶ دلار

دانشگاه مونترال (University of Montreal)

شهریه دوره کارشناسی: ۱۳،۰۴۸ تا ۱۶، ۹۹۰ دلار

شهریه دوره کارشناسی ارشد: ۱۶،۳۷۲ دلار

پنج دانشگاه ارزان قیمت در مقطع کارشناسی در کانادا



بررسی هزینه تحصیل در کانادا و معرفی مناسب‌ترین گزینه‌های موجود در کانادا برای دریافت مدرک کارشناسی عبارتند از:



۱. دانشگاه براندون (Brandon University)



مکان: براندون، مانیتوبا

شهریه: ۷،۲۰۳ دلار

مدارک اعطایی: BA, BBA, BEd, BFA, BM, BN, BSc

در دانشگاه براندون از دانشجویان بین المللی خواسته می‌شود تا برای حضور در برنامه‌های بین المللی اپلای کنند. دانشگاه براندون ادعا می‌کند که ارتباطی مستمر و مثبت با دانشجویان بین المللی دارد و میزان تعاملات با اساتید و اعضای هیات علمی و فرصت‌های تحقیقاتی در این دانشگاه حتی در دانشگاه‌های بزرگتر نیز وجود ندارد.



۲. Université de Saint-Boniface

مکان: وینیپگ، مانیتوبا

شهریه: ۷،۴۸۲ دلار

مدارک اعطایی: مدرک کارشناسی در رشته‌های هنر، خدمات اجتماعی، ترجمه، علوم، پرستاری، کسب و کار و آموزش. دانشجویان این امکان را دارند که تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهند.

دانشجویان بین المللی در Saint-Boniface باید به سطح خاصی از زبان فرانسه تسلط داشته باشند چرا که این دانشگاه فرانسوی زبان است. برخی از رشته‌ها به سطوحی از مهارت‌های زبان انگلیسی نیز نیاز دارند.



۳. دانشگاه گوئلف (University of Guelph)

مکان: گوئلف، انتاریو

شهریه: ۹،۷۳۰ دلار

مدارک اعطایی: مدرک کارشناسی از ۵ دانشکده شامل هنر، علوم زیستی، کسب و کار و اقتصاد، علوم فیزیک و مهندسی، علوم انسانی کاربردی و اجتماعی

دانشجویان بین المللی در این دانشگاه در زمینه خدمات ویزا، تحصیل در زبان انگلیسی، مسکن و دسترسی به مشاوره‌های تحصیلی، کمک‌های ویژه‌ای دریافت خواهند کرد.



۴. دانشگاه مانونیت کانادا (Canadian Mennonite University)

مکان: وینیپگ، مانیتوبا

شهریه: ۱۰،۰۰۳ دلار

مدارک اعطایی: BA, BSc, BBA در طول سه و چهار سال و رشته‌های کارشناسی ارشد

دانشجویان بین المللی در CMU مورد استقبال قرار می‌گیرند و تشویق به اپلای می‌شوند. دانشجویان بین المللی این امکان را دارند تا از میان بیش از ۱۹ رشته برای دریافت مدرک کارشناسی اقدام به انتخاب کنند.



۵. دانشگاه مموریال نیوفاندلند (Memorial University of Newfoundland)

مکان: سنت جانز، نیوفاندلند

شهریه:۱۱،۴۶۰ دلار

مدارک اعطایی: بیش از ۱۰۰ رشته در رابطه با اعطای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و گواهی نامه

دانشجویان بین المللی توسط دانشگاه MUN به گرمی مورد استقبال قرار می‌گیرند. این دانشگاه برخی خدمات تخصصی مانند مشاوره دانشجویی، دفتر امور بین الملل و گروه‌های دانشجویان بین المللی را نیز ارائه می‌دهد.



پنج دانشگاه ارزان قیمت در مقطع کارشناسی ارشد در کانادا



مناسب قیمت‌ترین دانشگاه‌های موجود در کانادا برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد عبارتند از:



۱. دانشگاه مموریال نیوفاندلند (Memorial University of Newfoundland)

مکان: سنت جانز، نیوفاندلند

شهریه: ۳،۲۲۲ دلار

مدارک اعطایی: انواع مختلفی از دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین، در زمینه‌های علوم انسانی و اجتماعی، برنامه‌های حرفه ای، برنامه‌های بین رشته‌ای و علوم.

۲. دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی (University of Northern British Columbia)

مکان: پرنس جورج، بریتیش کلمبیا

شهریه: ۳،۲۹۷ دلار

مدارک اعطایی: MBA, MSc, MEd, MEng, MScN, MSW, مدارک تحصیلات تکمیلی، و برنامه‌های دکترا

۳. دانشگاه کلگری (University of Calgary)

محل: کلگری، آلبرتا

شهریه: ۳،۶۹۳ دلار

مدارک اعطایی: ارائه مدارک کارشناسی ارشد و دکترا مبتنی بر دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی در رشته‌های مختلف

۴. دانشگاه سایمون فریزر (Simon Fraser University)

مکان: برنابی، بریتیش کلمبیا

شهریه: ۳،۷۴۳ دلار

مدارک اعطایی: انواع دوره‌های تحصیلات تکمیلی در علوم کاربردی، هنر و علوم اجتماعی، کسب و کار، ارتباطات، هنر و فناوری، آموزش، محیط زیست، علوم بهداشتی

۵. دانشگاه ساسکاچوان (University of Saskatchewan)

مکان: ساسکاتون، ساسکاچوان

شهریه: ۴،۳۵۸ دلار

مدارک اعطایی: بیش از ۸۰ مدرک کارشناسی ارشد و دکترا با تخصص در زمینه تحقیقات و زمینه‌های پزشکی

هزینه زندگی در کانادا برای دانشجویان

همانند بسیاری از کشور‌های بزرگ، هزینه زندگی در سراسر کشور پهناور کانادا متفاوت است. با توجه به شاخص اجاره بهای مسکن در کانادا، قیمت‌ها در بسیاری از مناطق بزرگ شهری بسیار بالا بوده و دانشجویان از عهده پرداخت اجاره‌ها بر نمی‌آیند؛ با این حال، هنوز برخی مناطق وجود دارند که می‌توان با بودجه دانشجویی در آنجا زندگی کرد.

هزینه‌های متوسط زندگی دانشجویی در کانادا به شرح زیر است:

• ناهار و نوشیدنی: ۱۸ دلار کانادا

• اجاره ماهانه آپارتمان مبله ۴۵ متری: ۱،۱۶۰ دلار کانادا

• هزینه خدمات ماهانه: ۱۰۲ دلار کانادا

• اینترنت ماهانه: ۵۴ دلار کانادا

• حمل و نقل عمومی ماهانه: ۱۰۹ دلار کانادا

• عضویت در باشگاه ورزشی ماهانه: ۵۹ دلار کانادا

• خرید یک جفت شلوار جین: ۷۲ دلار کانادا

• ویزیت دکتر خصوصی: ۹۳ دلار کانادا

• هزینه خرید کاپوچینو: ۵.۰۵ دلار کانادا

توجه: دولت کانادا از متقاضیان می‌خواهد مدارکی مبنی بر اثبات دارا بودن ۱۰ هزار دلار کانادا برای دریافت ویزای تحصیلی ارائه دهند.

حمایت مالی از دانشجویان بین المللی

در حالی که تحصیل در کانادا موجب صرفه جویی در هزینه‌های شهریه می‌گردد، اما باز هم ممکن است بخواهید درخواست وام بدهید و یا از بورسیه‌های تحصیلی استفاده نمایید. خوب است بدانید که بورسیه‌های تحصیلی و کمک‌های مالی فراوانی برای دانشجویان بین المللی وجود دارند و حتی برخی بورس‌های تحصیلی به طور انحصاری برای دانشجویانی از کشور‌های خاص در نظر گرفته می‌شوند.

نحوه اپلای در دانشگاه‌های کانادا

برای اپلای کردن به عنوان یک دانشجوی بین المللی در دانشگاه‌های کانادا، باید شرایط و الزامات ویژه‌ای را برآورده کنید. علاوه بر دارا بودن الزامات یک دانشجوی معمولی از جمله توصیه نامه، رزومه و سوابق تحصیلی، ممکن است از شما خواسته شود که موارد زیر را نیز ارائه نمایید:

اثبات تمکن مالی

مهارت‌های زبان انگلیسی

تقاضانامه بین المللی

اطلاعات گذرنامه

یک نسخه ترجمه شده از ریزنمرات قبلی شما



به خاطر داشته باشید که برای تحصیل طولانی‌تر از شش ماه به ویزای تحصیلی کانادا نیاز خواهید داشت.



در مجموع، تحصیل در کانادا به عنوان یک دانشجوی بین المللی به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، مدرک تحصیلی معتبری در سطح بین المللی کسب نمایید.