ربیعی:امیدواریم انگلیس اعتماد را بازگرداند

ربیعی گفت: کشتی حامل نفت انگلیس برای تلافی توقیف نشده است.



به گزارش ایسنا، علی ربیعی در توییتر به زبان انگلیسی نوشت:



The UK-flagged ship has not been seized for retaliation. When the good faith in bilateral relations is undermined, UK cannot expect their illegal actions in straight of Hormoz to be construed optimistically



We hope Britain would attempt to restore the trust



کشتی حامل نفت انگلیس برای تلافی توقیف نشده است. وقتی حسن نیت در روابط دوجانبه تضعیف می‌شود، انگلیس نمی‌تواند انتظار داشته باشد اقدامات غیر قانونی‌شان در تنگه هرمز با خوش‌بینی تعبیر شود.



ما امیدواریم که انگلیس اعتماد را بازگرداند.