سندسازی جعلی برای آوردن ستاره انگلیسی به پرسپولیس!

در روز‌های اخیر یک شایعه انتقالاتی بزرگ در مورد پرسپولیس شکل گرفت. شایعه‌ای مبنی بر پیوستن یک بازیکن انگلیسی به نام گری هوپر به این تیم... مهاجمی ۳۱ ساله که سابقه بازی در تیم‌های معروفی مانند سلتیک و نورویچ را در کارنامه خود دارد.

به گزارش تابناک ورزشی، معلوم نیست اولین بار در ایران چنین خبری از کجا و با چه منشایی در فضای مجازی مطرح شد، اما خبر پیوستن گری هوپر پرسپولیس با قراردادی دو ساله، به نقل از دو روزنامه سرشناس انگلیسی یعنی میرور و سان نشر و باز نشر شد و به سرعت به شایعه‌ای جذاب برای هواداران پرسپولیس تبدیل شد. شایعه‌ای که در روز‌های اخیر سر و صدای زیادی را هم ایجاد کرده است.

با این وجود، پیگیری‌های دقیق یک رسانه نشان می‌دهد که خبر پیوستن هوپر به پرسپولیس در هیچ نشریه و وبسایت انگلیسی زبانی منتشر نشده و بازتابی نداشته است. البته هوپر اکنون بازیکن آزاد است و اخبار و شایعاتی در مورد مقصد بعدی احتمالی او در رسانه‌های انگلیسی و اسکاتلندی در هفته‌های اخیر منتشر شده، اما بیشتر این اخبار حول بازگشت احتمالی این مهاجم به سلتیک یا رفتن به لیگ چین با مبلغی نجومی می‌چرخد و صحبتی از پرسپولیس نشده است.

در این میان قطعا این سوال پیش می‌آید که اگر رسانه‌های انگلیسی خبری در این مورد کار نکرده اند پس چطور این خبر به نقل از سان و میرور در ایران بازتاب داشته؟ منتشر نشدن چنین گزارشی در رسانه‌های انگلیسی، اما تنها موضوع عجیب این شایعه نیست. تصاویری که در فضای مجازی از اخبار وبسایت‌های انگلیسی مذکور در مورد گری هوپر و پرسپولیس منتشر شده از اساس ساختگی بودن عامدانه چنین خبری را ثابت می‌کند.

در تصاویری که در اینترنت از وبسایت روزنامه‌های میرور و سان با تیتر مرتبط با پیوستن هوپر به پرسپولیس منتشر شده دو غلط املایی و گرامری بسیار بزرگ وجود دارد. غلط‌های پیش پا افتاده‌ای که نشان از انگلیسی بلد نبودن نویسنده دارد. غلط‌هایی که بدون شک در روزنامه‌های بزرگی مانند سان و میرور از آن‌ها خبری نیست و دست ساز بودن این شایعه را ثابت می‌کند و تنها این سوال را ایجاد می‌کند که چه افرادی و با چه انگیزه‌ای چنین شایعه‌ای را ایجاد کرده و به انجام چنین حرکت غیرحرفه‌ای مبادرت نموده اند؟

در ادامه دو تصویر خبر پیوستن هوپر به پرسپولیس، منسوب به میرور و سان را بررسی می‌کنیم.

در تصویر اول که به عنوان صفحه خبری از میرور ایرلند منتشر شده، به انگلیسی نوشته شده است: Gary Hooper will joins Iranian club Perspolis”.

این در حالی است که کسانی که آشنایی ابتدایی با زبان انگلیسی داشته باشند، اطلاع دارند که بعد از فعلی کمکی will فاعل جمله حتی اگر سوم شخص مفرد هم باشد “s” نمی‌گیرد و جمله باید به صورت will join نوشته می‌شد و نه will joins. اشتباه گرامری مبتدیانه‌ای که قطعا اگر در یک روزنامه انگلیسی زبان منتشر می‌شد، احتمالا مسئول مربوطه کارش را از دست می‌داد.

جاعلان بی دقت خبر پیوستن گری هوپر به پرسپولیس، اما یک اشتباه عجیب دیگری هم داشته و نشان داده اند که بدون تسلط بر زبان انگلیسی خبر یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های جهان یعنی سان را جعل کرده اند. در تصویر بالا همانطور که مشاهده می‌کنید نه تنها دوباره همان اشتباه مربوط به استفاده از حرف s. این بار برای فعل join تکرار شده بلکه کلمه two به معنای دو هم غلط نوشته شده و به صورت tow نوشته شده است.

البته اینکه در روز‌های داغ نقل و انتقالات فوتبال شایعات زیادی شکل بگیرد که خیلی از آن‌ها رنگ واقعیت به خود نگیرند چیز عجیبی نیست و در رسانه‌های ورزشی تمام جهانی امری معمول و پذیرفته شده است که روند مذاکرات بازیکنان مختلف با باشگاه‌های مختلف بازتاب داده شود. با این وجود، اینکه به دروغ اخباری در این زمینه جعل و با مستندسازی دروغین به عنوان خبر به مخاطبان خورانده شود، نشان از یک نوع برنامه مشخص دارد. مشکلی که بخصوص با گسترش شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام رسانی مانند تگرام و اینستاگرام بیش از پیش تشدید شده است.

در همین زمینه برای نمونه قبلا گزارشی به جعلی بودن اطلاعات مربوط به برعهده گرفتن هدایت استقلال توسط روبرتو دونادونی در صفحه ویکی پدیای این چهره معروف دنیای فوتبال پرداخته بود.