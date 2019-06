انیمیشن کوتاه« به دنبال چیزی گشتن /looking for something » به کارگردانی سزار پلیزر محصول سال ۲۰۱۹ است. این انیمیشن روایتی سورئال از سفر درونی یک فرد است که به دنبال معنای زندگی می‌گردد و درون آگاهی خودش به دنبال جواب است. این انیمیشن کوتاه و بسیار جالب را در تابناک ببینید.