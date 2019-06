فیلم سینمایی «سرنوشت خشمگین / The Fate Of The Furious» که با عنوان‌ «سریع و خشمگین 8 / Fast & Furious 8» نیز شناخته می‌شود، هشتمین فیلم از سری فیلم‌های سریع و خشن است که به نویسندگی کریس مورگن و کارگردانی اف. گری گری ساخته شد. وین دیزل، دواین جانسون، میشل رودریگز، دون عمر، ترسی گیبسون، لوداکریس، شارلیز ترون، کرت راسل، جیسون استاتهام، اسکات ایستوود، لوکاس بلک، السا پاتاکی و ناتالی امانوئل در این فیلم مقابل دوربین استیون اف. ویندن بازی کردند. جلوه‌های ویژه این فیلم را «دی ان ای جی / DNEG» پیاده سازی کرد که پشت صحنه آن را در تابناک می‌بینید.