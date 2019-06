سریال «ساکن برج بلند / The Man in the High Castle» توسط فرانک اسپوتنیتز به عنوان محصول مشترک استودیو آمازون، اسکات فری، هدلاین پیکچرز، الکتریک شفرد پروداکشنز و بیگ لایت پروداکشنز است. این سریال که بر پایه داستانی با همین نام از نویسنده داستان‌های خیالی علمی آمریکایی فیلیپ کی. دیک ساخته شده‌، یک داستان تاریخ جایگزین می‌باشد که در آن نیروهای محور برنده جنگ جهانی دوم می‌باشند. ایالات متحده در پایان جنگ به سه قسمت تقسیم شده‌است: کشور دست نشانده ژاپن با نام کشور پسیفیک آمریکا، که از غرب کوه‌های راکی ایالات متحده تشکیل شده‌است؛ کشور دست نشانده آلمان نازی که از قسمت‌های شرقی ایالات متحده تشکیل شده‌است و منطقه حایل بین این دو ناحیه که کشور کوه راکی خوانده می‌شود. لوک کلینتنک، الکسا داوالس، روپرت اوانس، دی‌جی کوالز، جوئل دی لا فونته، کری هیرویوکی تاگاوا، روفس سوئل، برنان بران، کلوم کیت رنی و بلا هیتکوت در این فیلم بازی کردند. جلوه‌های ویژه فصل دوم سریال ساکن برج بلند توسط «بارن استورم وی اف ایکس / Barnstorm VFX» پیاده سازی شده که پشت صحنه آن را در تابناک می‌بینید.