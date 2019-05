انیمیشن «چیزی زیر درخت / The Thing Under the Tree» به کارگردانی لیلی فنگ محصول کشور انگلستان است. خواهر بزرگ داستان هیولایی را برای خواهر کوچکش تعریف می‌کند ولی خواهر کوچک هشدار خواهرش برای چگونگی مواجهه با هیولا را جدی نمی‌گیرد و بدون مراقبت کافی به او نزدیک می‌شود. این انیمیشن پروژه فارغ‌التحصیلی لیلی فنگ بوده و در چندین جشنواره به نمایش درآمده است.