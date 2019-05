موسیقی متن فیلم سینمایی صورت زخمی ؛ جورجو مورودر

فیلم سینمایی «صورت زخمی / Scarface» به کارگردانی برایان دی پالما و نویسندگی الیور استون محصول سال 1983 است. . این فیلم که بازسازی فیلمی به همین نام محصول سال 1932 است، داستان زندگی تونی مونتانا می‌پردازد که یک پناهنده کوبایی است که به فلوریدا آمده‌ و چگونگی تبدیل مونتانا به گانگستر شماره یک میامی را به تصویر می‌کشد. آل پاچینو، میشل فایفر، استیون باوئر، ماری الیزابت ماسترانتینایو، رابرت لوگیا، فهرید موری آبراهام، مارک مارگولیس، ریچارد بلزر و هریس یولین در این فیلم سینمایی مقابل دوربین جان ای. آلونزو بازی کردند. جورجو مورودر موسیقی متن این فیلم را ساخت و پاول انگمان قطعه مشهور «تا حداکثر فشار بیاور / Push It to the Limit» را خواند که این قطعه را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.