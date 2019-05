پشت صحنه فیلم سرگذشت نارنیا: شیر، کمد و جادوگر

«سرگذشت نارنیا: شیر، کمد و جادوگر / The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe» فیلمی فانتزی برگرفته از رمانی به همین نام نوشته سی اس لوئیس است که توسط اندرو آدامسون کارگردانی و سال 2005 عرضه شد. این فیلم نخستین قسمت از مجموعه فیلم‌های سرگذشت نارنیا محسوب می‌شود و پیش از «سرگذشت نارنیا: شاهزاده کاسپین / The Chronicles of Narnia: Prince Caspian» (2008) و «سرگذشت نارنیا: سفر کشتی سپیده‌پیما ویلیام مسلی / The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader» (2010) ساخته شد. آنا پاپپلول، اسکندر کینس، جورجیا هنلی، لیام نیسون، تیلدا سوئینتون، جیمز مک‌آووی، جیم برودبنت، ری وینستون و داون فرنچ در این فیلم مقابل دوربین دونالد مک‌آلپاین بازی کردند. پشت صحنه این فیلم سینمایی را در تابناک می‌بینید.