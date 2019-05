موسیقی متن آخرین موهیکان ؛ ترور جونز و رندی ادلمن

«آخرین موهیکان / The Last of the Mohicans» فیلمی حماسی تاریخی به کارگردانی مایکل مان و محصول سال 1992 است. این فیلم که بر اساس رمانی به همین نام از جیمز فنمور کوپر ساخته شده، به نبرد میان فرانسویان و سرخ پوستان در خلال سال 1757 میلادی می‌پردازد؛ جنگی که در واقع میان انگلستان و فرانسه در آمریکای شمالی بود و در میان آن، سرخپوستان نیز قربانی شدند. دانیل دی-لوئیس، استیون ودینگتون، مادلین استو، وس استودی و راسل مینز در این فیلم سینمایی مقابل دوربین دانته اسپینوتی بازی کردند. موسیقی متن این فیلم را ترور جونز و رندی ادلمن ساختند که قطعه اصلی و مشهور آن را بر روی تصاویری از این فیلم در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.