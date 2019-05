انیمیشن «کسی که در هوا است کریستوفر گری است/ In The Air Is Christopher Gray » به کارگردانی فلیکس میسی محصول کشور آمریکا است. این انیمیشن داستان گروهی از خانواده‌های آمریکایی طبقه متوسط که در حومه شهر زندگی می‌کنند را به تصویر می‌کشد. تصمیمات و کارهای کوچک از بخش‌های مختلف زندگی نوجوانان و بزرگسالان که منجر به نتایج غیرمنتظره‌ای می‌شود.