موسیقی متن فیلم سینمایی نام من هیچ کس است ؛ انیو موریکونه

فیلم سینمایی «نام من هیچ کس است / My Name Is Nobody» که در فارسی «به من می‌گوید هیچ کس» ترجمه شده، به کارگردانی مشترک تونینو والری و سرجو لئونه، فیلمی وسترن است که به برافتادن غارتگران غرب وحشی اشاره دارد. موضوع فیلم همدستی دو نفر برای نابودی یک گروه 150 نفری دزد و چپاول‌گر است. ترنس هیل، هنری فوندا و ژان مارتین بازیگران اصلی این فیلم سینمایی مقابل دوربین جوزپه روتزولینی بازی کردند. موسیقی متن این فیلم را انیو موریکونه ساخته که این موسیقی را بر روی تصاویری از این فیلم در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.