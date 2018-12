جزیره پرنس ادوارد از فراز آسمان

«جزیره پرنس ادوارد / Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard» یکی از استان‌های کانادا است که متشکل از جزیره‌ای به همین نام و چند جزیره، در نزدیکی نیوبرانزویک و نواسکوشیا و کبک واقع شده است. این جزیره در خلیج سنت لارنس در سواحل شرق کانادا قرار دارد. پرینس ادوارد دارای چندین نام است: «باغی در خلیج / Garden of the Gulf» که اشاره به مزارع سر سبز کشاورزی در کنار آب دارد و «محل تولد کنفدراسیون / Birthplace of Confederation / Cradle of Confederation» که به جلسه برگزار شده در شهر شارلوت تاون در سال ۱۸۶۴ اشاره دارد؛ جلسه‌ای که پرینس ادوارد طبق توافق در آن جلسه به کنفدراسیون پیوست و هفتمین استان کانادا شد. نام این جزیره از پرنس ادوارد، فرزند چهارم جرج سوم بریتانیا و پدر ملکه ویکتوریا گرفته شده‌است. این استان دارای چهار فصل است و هوایی نسبتاً سرد در طول سال دارد. تصاویری از این جزیره را با کیفیت 4K در تابناک می‌بینید.