«در دل دریا / In the Heart of the Sea» فیلمی در سبک درام به کارگردانی ران هاوارد است که در سال 2015 منتشر شد. این فیلم اقتباسی از کتابی غیرداستانی به همین نام اثر ناتانیل فیلبریک است و درباره یک کشتی آمریکایی شکار نهنگ است که در 1820 میلادی غرق شد. کریس همسورث، بنجامین واکر، کیلین مورفی، تام هالند، بن ویشاو، برندن گلیسون در این فیلم سینمایی مقابل دوربین آنتونی داد منتل بازی کردند. این فیلم متکی به جلوه‌های ویژه قابل توجهی است که توسط «اسکن لاین وی اف ایکس / ScanlineVFX» پیاده سازی شده است. پشت صحنه جلوه‌های ویژه «در دل دریا» را در تابناک می‌بینید.