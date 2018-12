گردش در اینسبروک

«اینسبروک / Innsbruck» یکی از شهرهای کشور اتریش و مرکز ایالت فدرال تیرول در اتریش غربی است. این شهر در دره «این» در کوه‌های آلپ جای دارد. واژه بروک از واژه آلمانی «Bruck» به معنی پل می‌آید که همراه با «Inn» به معنای «پلی بر فراز این» (رودخانه این) است. اینسبروک به‌عنوان یک مرکز ورزش‌های زمستانی در دنیا شهرت دارد. این شهر در سال‌های 1964 و 1976 میزبان بازی‌های المپیک زمستانی بود. «کلیسای هوف کرشه/ Catheral | The Hofkirche»، «ساختمان سقف طلایی / The Golden Roof»، «کاخ هوفبرگ /The Hofburg»، «بازدید از کلیسای سن ‌جیمز در محله ی دومپلاتز / The Cathedral of St. James»، «موزه‌های دولتی تیرولی / The Tyrolean State Museums»، «گشت و گذار در خیابان ماریا ترزین / Maria-Theresien Strasse»، «بازدید از کلیسیای باسیلیکا و کلیسای محلی ویلتن /Wilten Parish Church and Basilica»، «پیاده روی در شهر قدیمی اینسبروک / Old Town Innsbruck» و «قلعه آلپنزو اینسبروک تیرول / Alpenzoo Innsbruck Tyrol» از جاذبه‌های گردشگری اینسبروک است. تصاویر این شهر زیبا را با کیفیت 4K در تابناک می‌بینید.