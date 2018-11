«هیچ چیز مانع من نمی‌شود / There's Nothing Holdin' Me Back» یکی از قطعات شان مندز است که جوزایس کورایتیس نوازنده ایتالیایی ساکسیفون این قطعه را در با این ساز اجرا کرده است. این اجرا را اکنون در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.