خدمات مبتنی بر محتوا در قبوض تلفن همراه چیست؟

درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا ۲۴ ساعت قطع شود البته قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود و درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی و ... همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.

برخی مشترکان همراه اول درباره مبالغی که تحت عنوان خدمات مبنی بر محتوا در قبوض تلفن همراهشان درج شده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.به گزارش ایسنا، بازی و سرگرمی، مسابقه، محتوای مذهبی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بهداشت و سلامت و تبلیغات در دسته‌بندی خدمات مبتنی بر محتوا یا ارزش افزوده پیامکی قرار می‌گیرند و اپراتور تلفن همراه باید در مورد تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، قبل از شروع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک در مورد ارائه خدمات از مشترک سوال کند و درصورت تائید مشترک آن را فعال کند.برخی پیامک‌های دعوت به عضویت در سرویسها با متن‌های فریبنده و جذاب مانند شرکت در قرعه‌کشی، شما برنده شدید، شارژ رایگان و ... ارسال می‌شود که در دوره‌های گذشته در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به عضویت و محاسبه هزینه وجود نداشت و در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شده‌ و درنتیجه مبالغی در قبوض تلفن همراهشان درج و محاسبه می‌شود که از آن‌ها بی‌اطلاع هستند.طبق اعلام رگولاتوری، در حال حاضر نحوه ارسال پیامک‌های مربوط به خدمات به گونه‌ای است که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالی درج می‌شود اما در برخی برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و سایر رسانه‌ها با تبلیغات کاذب و گمراه‌کننده مشترکین را به ارسال کد عضویت به سرشماره‌های مورد نظر تشویق می‌کنند که ممکن است از آن برای عضویت ناخواسته مشترکین استفاده شود.به گفته مسوولان سازمان تنظیم مقررات رادیویی در اجرای مصوبه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی، حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در مورد نحوه عضویت مشترکین تلفن همراه در سرویسهای خدمات مبتنی بر محتوا حساسیت ویژه‌ای دارد و درصورت مشاهده هرگونه عضویت ناخواسته مشترکین در اینگونه سرویسها پیگیریهای لازم را انجام می‌دهد.مشترکین همراه اول می توانند با ارسال پیامک خالی به شماره ۸۰۰ و یا شماره گیری کد #۸۰۰* (ستاره هشتصد مربع)، سرویسهای محتوایی فعال خود را مشاهده و در صورت تمایل نسبت به قطع آنها اقدام کنند. هم چنین در این سامانه امکان قطع و وصل کردن پیامک های تبلیغاتی نیز در نظر گرفته شده است.به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام اپراتور اول تلفن همراه، تمامی سرویس های خدمات پیامکی همراه اول با ارسال کد معرفه آن سرویس (کد فعالسازی)، به شماره کوتاه شرکت ارائه دهنده آن سرویس (شرکت های ارائه دهنده سرویس های خدمات پیامکی و شماره های کوتاه آنها در بخش شرکت های همکار آمده اند) فعال می شوند. به این ترتیب که برای فعال‌سازی سرویس مورد علاقه، یکی از کدهای فعال‌سازی فارسی و یا لاتین درج شده در جدول به شماره کوتاه شرکت ارائه دهنده آن سرویس ارسال می‌شود.به طور مثال با ارسال کد فعال‌سازی ام بی ای(کد فعالسازی فارسی) و یا MBA (کد فعال‌سازی لاتین)به سرشماره ۲۰۳۰ میتوانید عضو سرویس مدیریت موفق شوید. همچنین مشترکان برای آگاهی از خدمات هر یک از شماره‌های کوتاه باید یک پیامک خالی به آن شماره ارسال کنند و لیست تمامی سرویس های تعریف شده بر روی آن شماره به رایگان قابل دریافت می‌شود.اما مشترکان برای غیرفعال سازی هر یک از سرویس‌های فعال خود، کافی است کد غیرفعال‌سازی فارسی و یا لاتین آن سرویس (ترکیب کد معرفه فارسی سرویس با کلمه خاموش و یا کد معرفه لاتین سرویس با کلمه OFF) را برای شماره کوتاه شرکت ارائه دهنده آن سرویس ارسال کنند.راه ساده تر غیرفعال‌سازی، ارسال یکی از عبارات "OFF" و یا "خاموش" به شماره کوتاهی است که سرویس از آن دریافت می شود. به طور مثال با ارسال کد غیرفعال‌سازی ام بی ای خاموش(کد غیرفعالسازی فارسی) و یا MBA off (کد غیرفعالسازی لاتین)به سرشماره ۲۰۳۰ می‌توان عضویت سرویس مدیریت موفق را لغو کرد.همراه اول اعلام کرده که مشترکان در صورت بروز هرگونه خطایی در فعال‌سازی و یا غیرفعال‌سازی سرویس ها می توانند از طریق تلفن های دائمی و اعتباری همراه اول با شماره ۹۹۹۰ (بصورت رایگان) و با سایر خطوط با شماره ۹۱۲۹۹۹۰ تماس بگیرند.پیامکها خدمات مبتنی بر محتوا با پیامکهای تبلیغاتی فرق دارد؛ پیامکهای تبلیغاتی گونه ای از سرویس تبلیغاتی بر بستر موبایل است که در آن از بستر پیامک برای مشترکین، محتوای تبلیغاتی ارسال می گردد. همچنین از این طریق نیز سازمانها، موسسات، شرکتها و ... می توانند با مخاطبان خود ارتباط دو سویه برقرار کنند.