به گزارش تابناک، مراسم رونمایی از نخستین خودرو‌های وارداتی با پلاک حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد استان تهران، روز جمعه اول آبان‌ماه در هتل پارسیان استقلال تهران برگزار شد. در این مراسم، هفت دستگاه خودرو از محصولات وارداتی شرکت توسعه تجارت فاتح موتور با پلاک عمومی منطقه آزاد تهران به نمایش درآمدند.

شرکت توسعه تجارت فاتح موتور پس از طی تشریفات اداری و اخذ مجوز‌های لازم، موفق شد برای نخستین بار خودرو‌های وارداتی ویژه حمل‌ونقل عمومی را با پلاک منطقه آزاد استان تهران به نمایش بگذارد. این رویداد، علاوه بر معرفی خودرو‌های جدید، آغاز رسمی فعالیت این شرکت در حوزه عرضه خودرو‌های وارداتی برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی محسوب می‌شود.

خودرو‌های معرفی‌شده در این مراسم شامل تویوتا کرولا هیبرید، تویوتا کرولا کراس هیبرید، بی‌وای‌دی چین ال هیبرید، بی‌وای‌دی سیل ۰۶ هیبرید، داچیا داستر هیبرید و هیوندای النترا بودند. همچنین یک دستگاه تویوتا هایلوکس با پلاک عمومی منطقه آزاد تهران در این مراسم به نمایش درآمد. نمایش خودرو‌ها در هتل پارسیان استقلال تهران تا روز جمعه هشتم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان، به‌ویژه رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل عمومی، می‌توانند از نزدیک با این محصولات آشنا شوند.

دریافت نخستین پلاک و آغاز مرحله اجرایی طرح

مهندس نادر نادریان، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت فاتح موتور، درباره این رویداد گفت: «شرکت توسعه تجارت فاتح موتور پس از ۱۲ سال، با طی تشریفات اداری و اخذ مجوز‌های لازم، موفق شد به‌عنوان نخستین شرکت، پلاک منطقه آزاد استان تهران را دریافت کند. در پی این اقدام، نخستین سری خودرو‌های این شرکت از گمرک شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ترخیص شد و پس از نصب پلاک، در این مراسم به‌صورت رسمی رونمایی و در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.»

وی درباره اهداف برگزاری این مراسم افزود: «هدف اصلی این مراسم، معرفی رسمی خودرو‌های وارداتی مجهز به پلاک عمومی منطقه آزاد استان تهران بود. برای نخستین بار، این خودرو‌ها به‌صورت رسمی در معرض دید عموم قرار گرفته‌اند؛ رویدادی که می‌تواند آغازگر مسیری تازه در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی باشد. از سوی دیگر، این مراسم آغاز رسمی فعالیت شرکت توسعه تجارت فاتح موتور در زمینه عرضه خودرو‌های دارای پلاک منطقه آزاد استان تهران است. با توجه به اینکه این پلاک برای نخستین بار بر روی خودرو‌ها نصب شده است، تصمیم گرفتیم به مدت یک هفته امکان بازدید عمومی را فراهم کنیم تا ضمن معرفی محصولات، به پرسش‌های شهروندان و به‌ویژه رانندگان محترم حمل‌ونقل عمومی پاسخ دهیم.»

مزایای خودرو‌های پلاک عمومی منطقه آزاد تهران برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی

یکی از اهداف اصلی عرضه خودرو‌های وارداتی از طریق منطقه آزاد استان تهران، فراهم کردن امکان دسترسی رانندگان و فعالان حمل‌ونقل عمومی به خودرو‌های جدید با شرایط قیمتی رقابتی است. با توجه به سازوکار‌های قانونی حاکم بر مناطق آزاد، این خودرو‌ها می‌توانند در مقایسه با خودرو‌های مشابه در سرزمین اصلی، از مزیت قیمتی برخوردار باشند؛ مزیتی که در صورت تحقق، می‌تواند هزینه اولیه خرید خودرو و فشار مالی بر رانندگان را کاهش دهد. در کنار قیمت، کیفیت ساخت، سطح تجهیزات و فناوری‌های به‌کاررفته در خودرو‌های جدید نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند در کاهش هزینه‌های نگهداری و ارتقای بهره‌وری ناوگان مؤثر باشند.

بخش قابل‌توجهی از خودرو‌های معرفی‌شده توسط فاتح موتور به فناوری هیبریدی و پلاگین‌هیبریدی مجهز هستند. مصرف سوخت کمتر و آلایندگی پایین‌تر در مقایسه با بسیاری از خودرو‌های متداول بنزینی، از مزایای بالقوه این فناوری‌ها به شمار می‌رود؛ مزایایی که در صورت استفاده مستمر در ناوگان شهری، می‌توانند به کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود کیفیت هوای شهر‌ها کمک کنند. افزون بر این، ورود خودرو‌های جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند با ارتقای آسایش راننده و مسافر، بهبود تجربه سفر‌های شهری و افزایش کیفیت خدمات حمل‌ونقل همراه باشد.

نادریان در تشریح مزایای این خودرو‌ها اظهار کرد: «در کنار کیفیت بالاتر، مصرف سوخت کمتر، آلایندگی پایین‌تر و آسایش بیشتر برای راننده و مسافر، امکان تردد خودرو‌های دارای پلاک عمومی منطقه آزاد استان تهران در سراسر کشور، بدون نیاز به دریافت مرخصی، از مزیت‌های مهم این طرح به شمار می‌رود. این موضوع برای خودرو‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین برنامه داریم این خودرو‌ها را با شرایط اقساطی مناسب عرضه کنیم تا رانندگان تاکسی و سایر متقاضیان واجد شرایط بتوانند با سهولت بیشتری برای خرید و نوسازی خودرو‌های خود اقدام کنند.»

توسعه زیرساخت خدمات پس از فروش؛ پیش از عرضه خودرو‌ها

خدمات پس از فروش یکی از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت طرح‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. اهمیت این موضوع در خودرو‌های وارداتی و مجهز به فناوری‌های جدید، به دلیل ضرورت دسترسی به قطعات یدکی، تجهیزات تخصصی و نیروی انسانی آموزش‌دیده، دوچندان می‌شود. از سوی دیگر، خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی به دلیل پیمایش بالا و نقش مستقیم در تأمین درآمد رانندگان، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن سرویس و تعمیر شوند تا از توقف طولانی‌مدت و کاهش درآمد بهره‌برداران جلوگیری شود.

مدیرعامل فاتح موتور در این زمینه گفت: «خدمات پس از فروش برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اقدامات مربوط به آن را پیش از عرضه رسمی خودرو‌ها آغاز کرده‌ایم. در حال حاضر، دو مرکز خدمات پس از فروش در شمال و جنوب تهران در دست تجهیز داریم که در مجموع بیش از ۱۵ هزار مترمربع فضای تعمیراتی دارند و ظرفیت ارائه خدمات به تعداد قابل‌توجهی از خودرو‌ها را خواهند داشت.

تجهیزات موردنیاز این مراکز تهیه شده و نصب آنها در دستور کار قرار دارد. همچنین مذاکرات با شرکت‌های مادر برای تأمین قطعات یدکی و مصرفی با قیمت مناسب، فراهم‌سازی ابزار‌های تخصصی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای تعمیرکاران در حال انجام است. هدف ما این است که پیش از تحویل خودرو‌ها به مشتریان، زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات پس از فروش آماده باشد.»

وی با اشاره به برنامه توسعه شبکه خدمات افزود: «علاوه بر دو مرکز اصلی در تهران، در حال بررسی و مکان‌یابی برای راه‌اندازی مراکز خدمات سریع یا کوئیک‌سرویس در نقاط مختلف شهر هستیم. این مراکز با تمرکز بر سرویس‌های دوره‌ای و خدمات سریع، به کاهش زمان توقف خودرو‌ها و افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل عمومی کمک خواهند کرد.»

اولویت فعلی؛ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی

با وجود فراهم شدن مقدمات قانونی برای عرضه خودرو‌های دارای پلاک شخصی منطقه آزاد تهران، در مرحله فعلی تمرکز اصلی فاتح موتور بر تأمین خودرو‌های موردنیاز ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری و بین‌شهری است.

نادریان در تشریح برنامه شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود گفت: «مجوز‌های قانونی مربوط به واردات خودرو با پلاک سفید برای عرضه عمومی را دریافت کرده‌ایم؛ با این حال، در شرایط فعلی و با توجه به رویکرد استاندار محترم تهران و سایر مراجع ذی‌صلاح، اولویت اصلی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری و بین‌شهری است. بر همین اساس، فعالیت خود را با واردات و شماره‌گذاری خودرو‌های ویژه این حوزه آغاز کرده‌ایم. در عین حال، چنانچه شرایط و مجوز‌های لازم برای عرضه خودرو با پلاک شخصی منطقه آزاد استان تهران فراهم شود، آمادگی داریم در این زمینه نیز فعالیت خود را توسعه دهیم.»

آغاز فروش با شرایط ویژه در روز‌های آینده

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت برنامه نوسازی ناوگان، فراهم کردن شرایط تأمین مالی متناسب با توان اقتصادی رانندگان است. هرچند قیمت رقابتی خودرو‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری خریداران مؤثر باشد، دسترسی به تسهیلات مناسب و بازپرداخت بلندمدت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در امکان خرید خودرو خواهد داشت.

مدیرعامل فاتح موتور با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای تسهیل خرید خودرو‌ها اظهار کرد: «از ابتدای فعالیت در این حوزه، موضوع تأمین مالی و تسهیل شرایط خرید برای رانندگان محترم را با جدیت دنبال کرده‌ایم. هدف ما این است که بخش قابل‌توجهی از هزینه خرید خودرو از طریق تسهیلات با نرخ مناسب و دوره بازپرداخت بلندمدت تأمین شود تا متقاضیان بتوانند با فشار مالی کمتری نسبت به نوسازی خودرو‌های خود اقدام کنند.»

وی ادامه داد: «خوشبختانه با حمایت سازمان تاکسیرانی تهران، توانسته‌ایم تسهیلات مناسبی برای خریداران در نظر بگیریم. هم‌زمان، مذاکرات نهایی با شبکه بانکی برای تأمین منابع مالی بیشتر با نرخ مناسب در حال انجام است. امیدواریم با نهایی شدن این مذاکرات، توافق‌نامه‌های مربوط به تسهیلات در هفته جاری امضا شود و فروش نخستین سری خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی با پلاک منطقه آزاد استان تهران نیز در همین بازه زمانی آغاز شود.»

نادریان در پایان، درباره نحوه اطلاع‌رسانی و ثبت درخواست متقاضیان گفت: «اطلاعات تکمیلی از طریق وب‌سایت رسمی شرکت توسعه تجارت فاتح موتور به نشانی fateh-motor.com و شبکه‌های اجتماعی مجموعه منتشر خواهد شد. همچنین تا روز جمعه هشتم آبان‌ماه، میزبان علاقه‌مندان و متقاضیان در محل نمایش خودروها، هتل پارسیان استقلال تهران، هستیم. پس از نهایی شدن شرایط فروش، اطلاعات مربوط به نحوه خرید و تسهیلات از طریق کانال‌های رسمی شرکت اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین متقاضیانی که در طول برگزاری این مراسم درخواست خرید خود را ثبت کرده‌اند، از طریق پیامک در جریان جزئیات و مراحل بعدی قرار خواهند گرفت.»

فاتح موتور با آغاز عرضه خودرو‌های وارداتی ویژه حمل‌ونقل عمومی، توسعه زیرساخت‌های خدمات پس از فروش و پیگیری راهکار‌های تأمین مالی، نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل را در دستور کار قرار داده است.