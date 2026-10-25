روایت امیدبخش از اهدای اعضای جوان ۱۸ ساله در مشهد

یکهزار و نهصد و یکمین اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و یکصد و دومین اهدای عضو در سال ۱۴۰۵، با ایثار خانواده زنده‌یاد سامان فدائی، جوان ۱۸ ساله‌ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به ثبت رسید و اعضای بدن وی برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش تابناک؛ دکتر ابراهیم خالقی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: زنده‌یاد سامان فدائی، ۱۸ ساله، پس از انتقال از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد به بیمارستان منتصریه، طی مراحل تخصصی و تأیید نهایی مرگ مغزی و با رضایت خانواده، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی با اشاره به جزئیات اهدای اعضای این جوان افزود: قلب زنده‌یاد سامان فدائی به یک نوجوان نیازمند پیوند در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد پیوند شد.

دکتر خالقی ادامه داد: کلیه‌های این جوان نیز به دو بیمار، شامل مردی ۳۵ ساله از مشهد و مردی ۲۴ ساله ساکن طبس، در بیمارستان منتصریه پیوند زده شد.

وی خاطرنشان کرد: کبد زنده‌یاد فدائی نیز به مردی ۶۱ ساله از مشهد که از نارسایی کبدی رنج می‌برد، در بیمارستان منتصریه پیوند شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: قرنیه‌های این جوان برای انجام پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شده است. همچنین بخشی از پوست وی برای کمک به درمان بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد اختصاص یافت.

اهدای اعضا و بافت‌های بدن زنده‌یاد سامان فدائی، جلوه‌ای ارزشمند از ایثار خانواده‌ای است که در روز‌های دشوار فقدان عزیز خود، با تصمیمی انسان‌دوستانه، فرصت ادامه زندگی و بهبود کیفیت زندگی را برای بیماران نیازمند پیوند فراهم کردند.