En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

روایت امیدبخش از اهدای اعضای جوان ۱۸ ساله در مشهد

یکهزار و نهصد و یکمین اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و یکصد و دومین اهدای عضو در سال ۱۴۰۵، با ایثار خانواده زنده‌یاد سامان فدائی، جوان ۱۸ ساله‌ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به ثبت رسید و اعضای بدن وی برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۴۵
| |
383 بازدید

روایت امیدبخش از اهدای اعضای جوان ۱۸ ساله در مشهد

به گزارش تابناک؛ دکتر ابراهیم خالقی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: زنده‌یاد سامان فدائی، ۱۸ ساله، پس از انتقال از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد به بیمارستان منتصریه، طی مراحل تخصصی و تأیید نهایی مرگ مغزی و با رضایت خانواده، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی با اشاره به جزئیات اهدای اعضای این جوان افزود: قلب زنده‌یاد سامان فدائی به یک نوجوان نیازمند پیوند در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد پیوند شد.

دکتر خالقی ادامه داد: کلیه‌های این جوان نیز به دو بیمار، شامل مردی ۳۵ ساله از مشهد و مردی ۲۴ ساله ساکن طبس، در بیمارستان منتصریه پیوند زده شد.

وی خاطرنشان کرد: کبد زنده‌یاد فدائی نیز به مردی ۶۱ ساله از مشهد که از نارسایی کبدی رنج می‌برد، در بیمارستان منتصریه پیوند شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: قرنیه‌های این جوان برای انجام پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شده است. همچنین بخشی از پوست وی برای کمک به درمان بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد اختصاص یافت.

اهدای اعضا و بافت‌های بدن زنده‌یاد سامان فدائی، جلوه‌ای ارزشمند از ایثار خانواده‌ای است که در روز‌های دشوار فقدان عزیز خود، با تصمیمی انسان‌دوستانه، فرصت ادامه زندگی و بهبود کیفیت زندگی را برای بیماران نیازمند پیوند فراهم کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اهدای عضو مرگ مغزی پیوند اعضا
بازخوانی تاریخ/ مردان هیتلر در ایران؛ از وزیر اقتصاد رایش تا جاسوسانی که سر از ایل قشقایی درآوردند
بازخوانی تاریخ/ از کابین سوخو تا سفارت عراق؛ سرنوشت عجیب خلبانی که به ایران پناهنده شد
از گزینه خودخوانده تا ۴ کاندیدای وزارت نفت/ پزشکیان چه‌کسی را جایگزین پاک‌نژاد می‌کند؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
جوان مبتلا به سندرم داون با اهدای اعضا جاودانه شد+عکس
اهدای اعضای نوجوان لارستانی
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۹۱ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۸۰ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۸ نظر)
مصدومیت عجیب بیرانوند؛ فرار از سربازی به هر قیمتی/ از دایی و طارمی تا سون  (۶۵ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
ویدیوی بامزه از انگلیسی صحبت کردن همتی  (۴۸ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
این نوجوان جلیلی و جبلی را شرمنده کرد!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005sGb
tabnak.ir/005sGb