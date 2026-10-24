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کد خبر:۱۴۰۰۲۲۴
کد خبر:۱۴۰۰۲۲۴
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نبض خبر

تحرکات کشتی‌های چینی همزمان با افزایش احتمال جنگ ایران و آمریکا

همزمان با افزایش احتمال تشدید جنگ ایران با رژیم اسرائیل و آمریکا، شناورهای ماهیگیری چینی بار دیگر در دریای عرب و اقیانوس هند حضور یافته‌اند. حضور این شناورها که غربی‌ها گمان می‌کنند شماری از آنها کارکرد اطلاعاتی دارد، انجام عملیات در تاریکی را برای گروه ضربت ناو هواپیمابر ایالات متحده (US CSG) بسیار دشوار می‌سازد. صدها فروند از این شناورها در منطقه حضور دارند و تمامی اطلاعات را به چین مخابره می‌کنند. از این رو، ممکن است شاهد نزدیک‌تر شدن نیروهای آمریکایی به پاکستان برای انجام این عملیات‌های جدید باشیم.
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