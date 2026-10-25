طرز تهیه گوش فیل خانگی ترد و پفکی با شربت زعفران

طرز تهیه گوش فیل خانگی با خمیرمایه را مرحله‌ به‌ مرحله یاد بگیرید؛ همراه با مواد لازم، شربت زعفرانی، فوت‌ و فن تردشدن و رفع مشکلات پخت.

به گزارش تابناک، گوش فیل یکی از شیرینی‌های سنتی و محبوب ایرانی است که با ظاهر طلایی، بافت سبک و طعم شیرین و دلپذیرش، انتخابی خوشمزه برای پذیرایی در کنار چای به شمار می‌رود. این شیرینی در شهرهای مختلف با دستورهای گوناگون تهیه می‌شود و در اصفهان نیز شهرت ویژه‌ای دارد. اگر می‌خواهید گوش فیل را در خانه درست کنید، در این دستور با روش تهیهٔ خمیرمایه‌ای آشنا می‌شوید؛ روشی که با استراحت مناسب خمیر می‌تواند شیرینی‌هایی سبک و پف‌دار به شما بدهد. در ادامه، از آماده‌کردن خمیر تا سرخ‌کردن، تهیهٔ شربت زعفرانی و رازهای ترد ماندن گوش فیل را مرحله‌به‌مرحله توضیح می‌دهیم.

اطلاعات سریع دستور پخت گوش فیل

مشخصات مقدار زمان آماده‌سازی حدود ۲۰ دقیقه زمان استراحت خمیر ۶۰ تا ۹۰ دقیقه زمان پخت حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان تهیهٔ شربت حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان کل حدود ۲ تا ۲٫۵ ساعت تعداد مناسب ۶ تا ۸ نفر درجهٔ سختی متوسط روش پخت سرخ‌کردن در روغن



زمان‌ها تقریبی هستند و به دمای محیط، ضخامت خمیر و تعداد شیرینی‌ها بستگی دارند.

مواد لازم برای تهیه گوش فیل با خمیرمایه



مواد اولیهٔ خمیر

مواد لازم مقدار آرد سفید همه‌منظوره ۳ پیمانه شکر یک‌سوم پیمانه خمیرمایه فوری ۲ قاشق چای‌خوری نمک یک‌چهارم قاشق چای‌خوری آب ولرم حدود ۱ پیمانه روغن مایع ۲ قاشق غذاخوری کرهٔ ذوب‌شده یک‌چهارم پیمانه روغن مخصوص سرخ‌کردن به مقدار لازم



مواد لازم برای شربت زعفرانی

مواد لازم مقدار شکر ۲ پیمانه آب ۱ پیمانه گلاب ۲ قاشق غذاخوری آب‌لیموی تازه ۱ قاشق چای‌خوری زعفران دم‌کردهٔ غلیظ ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری



نکته: پیمانه‌ها باید یکسان باشند. آرد را به‌تدریج اضافه کنید و در صورت نیاز، مقدار آب را با توجه به بافت خمیر تنظیم کنید.

طرز تهیه گوش فیل خانگی مرحله‌به‌مرحله

مرحلهٔ اول: مواد خشک را آماده کنید

آرد را الک کنید و در یک کاسهٔ بزرگ بریزید. شکر، خمیرمایه فوری و نمک را اضافه کنید و مواد را هم بزنید تا کاملاً پخش شوند.

اگر خمیرمایهٔ شما از نوع فوری نیست، مطابق دستور روی بسته‌بندی آن را فعال کنید.

مرحلهٔ دوم: خمیر گوش فیل را درست کنید

آب ولرم و روغن مایع را کم‌کم به مواد خشک اضافه کنید و هم‌زمان هم بزنید. سپس کرهٔ ذوب‌شده‌ای را که از حرارت افتاده است اضافه کنید.

مواد را مخلوط کنید تا خمیر شکل بگیرد. خمیر را حدود ۵ تا ۸ دقیقه ورز دهید تا نرم، یکدست و انعطاف‌پذیر شود.

اگر خمیر خیلی خشک بود، کمی آب اضافه کنید. اگر بیش از حد چسبناک بود، تنها مقدار کمی آرد روی سطح کار بپاشید. افزودن آرد زیاد یکی از دلایل سفت‌شدن شیرینی است.

مرحلهٔ سوم: اجازه دهید خمیر استراحت کند

کاسه‌ای را کمی چرب کنید و خمیر را داخل آن بگذارید. روی کاسه را با پارچهٔ تمیز یا سلفون بپوشانید و در محیطی نسبتاً گرم قرار دهید.

حدود ۶۰ تا ۹۰ دقیقه زمان بدهید تا حجم خمیر افزایش پیدا کند. در محیط سرد ممکن است این زمان طولانی‌تر شود؛ بنابراین، تغییر حجم خمیر را معیار قرار دهید.

مرحلهٔ چهارم: خمیر را باز کنید و برش بزنید

سطح کار را کمی آردپاشی کنید و خمیر را با وردنه به ضخامت حدود ۳ تا ۴ میلی‌متر باز کنید.

با چاقو یا پیتزابر، خمیر را به شکل لوزی، مستطیل یا قطعات دلخواه برش بزنید. برای ظاهر سنتی‌تر، می‌توانید دو سر هر قطعه را کمی کشیده‌تر در نظر بگیرید.

قطعات آماده را تا زمان سرخ‌کردن زیر پارچه بپوشانید تا سطح آن‌ها خشک نشود.

مرحلهٔ پنجم: گوش فیل‌ها را سرخ کنید

در یک قابلمهٔ گود، روغن کافی بریزید و اجازه دهید گرم شود. برای بررسی دمای روغن، تکهٔ کوچکی از خمیر را داخل آن بیندازید؛ خمیر باید به‌تدریج پف کند و روی روغن بیاید، نه اینکه فوراً تیره شود.

قطعات خمیر را در چند نوبت داخل روغن قرار دهید. آن‌ها را به‌آرامی برگردانید تا هر دو طرف طلایی شود. زمان سرخ‌شدن به ضخامت خمیر و دمای روغن بستگی دارد.

پس از آماده‌شدن، گوش فیل‌ها را روی توری یا دستمال جاذب روغن قرار دهید.

مرحلهٔ ششم: شربت زعفرانی را آماده کنید

آب و شکر را در قابلمه‌ای مناسب بریزید و روی حرارت متوسط قرار دهید تا شکر حل شود. پس از جوش‌آمدن، حرارت را کم کنید و اجازه دهید شربت چند دقیقه آرام بجوشد و کمی قوام پیدا کند.

در پایان، گلاب، زعفران دم‌کرده و آب‌لیمو را اضافه کنید. سپس شربت را از روی حرارت بردارید و بگذارید به حالت ولرم برسد.

شربت نباید آن‌قدر رقیق باشد که شیرینی را خمیری کند یا آن‌قدر غلیظ شود که به‌خوبی جذب نشود.

مرحلهٔ هفتم: گوش فیل را شربتی کنید

گوش فیل‌های سرخ‌شده را برای مدت کوتاهی، حدود ۳۰ ثانیه تا ۲ دقیقه، در شربت ولرم قرار دهید. زمان دقیق به ضخامت شیرینی و میزان شیرینی دلخواه بستگی دارد.

سپس آن‌ها را خارج کنید و روی توری بگذارید تا شربت اضافی جدا شود. برای حفظ تردی، شیرینی‌ها را بیش از حد در شربت نگه ندارید.

مرحلهٔ هشتم: تزیین و سرو

گوش فیل‌ها را در ظرف سرو بچینید و در صورت تمایل با خلال پسته، خلال بادام یا مقدار کمی پودر پسته تزیین کنید.

این شیرینی در کنار چای ایرانی انتخاب مناسبی برای عصرانه و مهمانی‌هاست. در اصفهان نیز گوش فیل را گاهی همراه دوغ سرو می‌کنند؛ ترکیبی متفاوت که طرفداران خودش را دارد.

فوت‌وفن‌های تهیهٔ گوش فیل ترد و پفکی

۱. آب را یک‌باره اضافه نکنید. میزان جذب آب در آردهای مختلف متفاوت است. آب را تدریجی اضافه کنید تا خمیر نرم و انعطاف‌پذیر بماند.

۲. خمیرمایهٔ سالم استفاده کنید. خمیرمایهٔ نامرغوب یا نگهداری‌شده در شرایط نامناسب ممکن است باعث کم‌شدن حجم خمیر شود.

۳. زمان استراحت را جدی بگیرید. خمیر باید فرصت کافی برای افزایش حجم داشته باشد. عجله در این مرحله می‌تواند روی بافت نهایی اثر بگذارد.

۴. خمیر را بیش از حد ضخیم باز نکنید. ضخامت یکنواخت به سرخ‌شدن مناسب و بافت مطلوب کمک می‌کند.

۵. دمای روغن را ثابت نگه دارید. روغن سرد می‌تواند باعث جذب بیشتر روغن شود و روغن بیش از حد داغ ممکن است سطح شیرینی را زود تیره کند.

۶. شربت را به‌اندازه قوام دهید. شربت مناسب کمک می‌کند شیرینی طعم بگیرد، بدون اینکه بیش از حد نرم شود.

۷. زعفران و گلاب را در پایان اضافه کنید. افزودن آن‌ها در مراحل پایانی تهیهٔ شربت به حفظ عطرشان کمک می‌کند.

۸. قطعات خمیر را در چند نوبت سرخ کنید. پرکردن بیش از حد قابلمه می‌تواند دمای روغن را پایین بیاورد و کیفیت سرخ‌شدن را کاهش دهد.

چرا گوش فیل خانگی خوب از آب درنمی‌آید؟





مشکل علت احتمالی راهکار گوش فیل پف نمی‌کند خمیرمایهٔ ضعیف یا استراحت ناکافی از خمیرمایهٔ سالم استفاده کنید و به خمیر زمان بدهید شیرینی بیش از حد روغنی است روغن سرد یا پرکردن قابلمه در چند نوبت سرخ کنید و دمای روغن را کنترل کنید بافت شیرینی سفت شده است آرد زیاد یا خمیر خشک آب را تدریجی اضافه کنید و از آردپاشی زیاد بپرهیزید شیرینی بعد از شربت نرم می‌شود شربت رقیق یا خیساندن طولانی شربت را به قوام مناسب برسانید و زمان تماس را کاهش دهید رنگ شیرینی خیلی تیره است حرارت بیش از حد زیاد حرارت را تنظیم کنید و مرتب وضعیت شیرینی را بررسی کنید شیرینی به‌خوبی شربت نمی‌گیرد شربت بیش از حد غلیظ یا تماس بسیار کوتاه قوام شربت را بررسی و زمان تماس را متناسب تنظیم کنید

چگونه گوش فیل را نگهداری کنیم؟

برای حفظ کیفیت گوش فیل، اجازه دهید شیرینی‌ها خنک شوند و سپس آن‌ها را در ظرف تمیز و دربسته قرار دهید.

اگر تردی برایتان اهمیت دارد، بهتر است شربت‌زدن را نزدیک زمان سرو انجام دهید. تماس طولانی با شربت و رطوبت محیط می‌تواند بافت شیرینی را نرم کند.

در صورت نیاز به نگهداری طولانی‌تر، شرایط نگهداری را با توجه به دمای محیط و ترکیبات دستور انتخاب کنید و شیرینی شربتی را در هوای گرم برای مدت طولانی بیرون نگذارید.

پرسش‌های متداول دربارهٔ طرز تهیه گوش فیل

آیا می‌توان گوش فیل را بدون خمیرمایه تهیه کرد؟

بله. برخی دستورها از بیکینگ‌پودر، ماست یا ترکیبات دیگر استفاده می‌کنند. با این حال، بافت و میزان پف این روش‌ها ممکن است با نسخهٔ خمیرمایه‌ای متفاوت باشد.

چرا گوش فیل من پف نمی‌کند؟

دلایل احتمالی شامل خمیرمایهٔ ضعیف، آب بیش از حد داغ، استراحت ناکافی یا اضافه‌کردن آرد زیاد است. ابتدا سلامت خمیرمایه و شرایط استراحت را بررسی کنید.

آیا می‌توان خمیر گوش فیل را از قبل آماده کرد؟

بله، می‌توان خمیر را از قبل آماده کرد و در ظرف پوشیده در یخچال نگه داشت. پیش از شکل‌دادن و سرخ‌کردن، اجازه دهید خمیر به شرایط مناسب برسد و دستور را با توجه به میزان تخمیر آن تنظیم کنید.

برای تردشدن گوش فیل چه نکاتی مهم است؟

ضخامت یکنواخت خمیر، دمای مناسب روغن، شربت با قوام متعادل و زمان کوتاه شربت‌زدن از عوامل مهم هستند.

آیا می‌توان شربت گوش فیل را بدون زعفران درست کرد؟

بله. می‌توانید زعفران را حذف کنید و شربت را با گلاب تهیه کنید. رنگ و عطر نهایی با نسخهٔ زعفرانی متفاوت خواهد بود.

آیا می‌توان به شربت گوش فیل هل اضافه کرد؟

بله. مقدار کمی هل ساییده می‌تواند عطر شربت را بیشتر کند. آن را کم‌کم اضافه کنید تا عطر هل بر گلاب و زعفران غلبه نکند.

آیا گوش فیل را می‌توان در فر پخت؟

دستور حاضر برای سرخ‌کردن طراحی شده است. پخت در فر ممکن است، اما بافت و ظاهر شیرینی با نسخهٔ سنتی سرخ‌شده متفاوت خواهد بود.

جمع‌بندی

تهیهٔ گوش فیل خانگی با رعایت چند نکتهٔ ساده امکان‌پذیر است: خمیر نرم و مناسب، استراحت کافی، روغن با دمای کنترل‌شده و شربت زعفرانی با قوام متعادل.

با رعایت این مراحل می‌توانید شیرینی‌هایی طلایی و خوش‌عطر برای پذیرایی آماده کنید. اگر برای نخستین بار گوش فیل درست می‌کنید، ابتدا یک قطعهٔ کوچک را سرخ و شربتی کنید تا دمای روغن و میزان جذب شربت را بررسی کنید؛ سپس باقی خمیر را آماده کنید.