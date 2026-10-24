به گزارش تابناک، سفارت ایران در هند شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو مایل است به اطلاع برساند که به دلیل برخی شرایط پیش‌بینی نشده، جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران قادر به شرکت در نشست روسای مجالس کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو نخواهد بود.

سفارت ایران در هند در ادامه افزود: همچنین تاکید می‌شود که هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت خواهد کرد. ایران به عنوان یکی از اعضای بریکس، تعهد خود را برای مشارکت فعال و موثر در بالاترین سطوح در اجلاس‌ها و جلسات این گروه مجددا تایید می‌کند. در این راستا، هیات ایرانی به گفت‌وگو و رایزنی‌های خود با هیات‌های کشورهای عضو بریکس با هدف گسترش و تعمیق همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه به‌ویژه در زمینه روابط و همکاری‌های پارلمانی ادامه خواهد داد.

این سفارتخانه در پایان اعلام کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنین مراتب قدردانی صمیمانه خود را از دولت هند به خاطر مهمان‌نوازی سخاوتمندانه و ترتیبات انجام شده برای میزبانی این نشست ابراز می‌دارد. برای اجلاس روسای مجالس کشورهای عضو بریکس آرزوی موفقیت می‌کند و امیدوار است که این اجلاس نتایج سازنده‌ای در جهت تقویت همکاری و تعامل بین کشورهای عضو داشته باشد.

هند میزبان دوازدهمین مجمع پارلمانی کشورهای عضو بریکس خواهد بود و این رویداد دو روزه از تاریخ ۲۶ الی ۲۷ اکتبر (۴ الی ۵ آبان ماه) قرار است در تالار مرکزی سامویدان در مجتمع پارلمان برگزار شود.