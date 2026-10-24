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توقیف دو شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های بندرعباس

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس گفت: مرزبانان موفق شدند طی عملیاتی موفق ۲ فروند کشتی حامل سوخت قاچاق را در آب‌های خلیج فارس شناسایی و توقیف کنند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۸۹
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به گزارش تابناک، سرهنگ اسلام توحیدی پور در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق با هدف مبارزه با قاچاق سوخت، مرزبانان بندرعباسی موفق شدند ۲ فروند کشتی حامل محموله‌ سوخت قاچاق را در حوزه استحفاظی شناسایی و توقیف کنند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از این شناورها قریب ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و در این عملیات تعداد ۹نفر متهم دستگیر شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف را ۱۶میلیارد ریال برآورد کرده اند تاکید کرد: سوخت‌ کشف شده از شناورها طبق روال قانونی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی شده و وارد چرخه توزیع قانونی می‌شود.

توحیدی پور همچنین با اشاره به پیامدهای مخرب و تاثیرگذار پدیده قاچاق به ویژه قاچاق فرآورده‌های نفتی بر اقتصاد کشور، گفت: دریابانی بندرعباس در مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان در زمین و دریا مقابله خواهد کرد.

منبع: مهر

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هرمزگان بندرعباس شناور سوخت قاچاق توقیف
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