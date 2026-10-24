حمایت مقاومت عراق از ایران در برابر توطئه آمریکا و اسرائیل

به گزارش تابناک، مقاومت عراق امروز شنبه با اشاره تداوم نقض حاکمیت عراق توسط آمریکا و عمل نکردن به تعهدات خود در قبال این کشور، خبر داد آمریکایی‌ها در بازه زمانی ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) تا ۲۳ اکتبر (یکم آبان) سال جاری ۱۷۱ بار حریم هوایی عراق را نقض کرده‌اند.



مقاومت عراق با بیان یانکه دولت این کشور باید واقعیت آنچه رخ داده را برای ملت عراق شفاف سازی کند، تصریح کرد: تصمیم بستن فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی با جمهوری اسلامی ایران، تصمیمی است که بر اساس اراده و دیکته‌های آمریکا گرفته شده است.

علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق شامگاه جمعه گفت که بستن مرزهای عراق با ایران نه به سود بغداد است و نه به سود تهران و چنین اقدامی به معنای محاصره اقتصادی خود عراق خواهد بود.

او تأکید کرد: «بستن مرز با ایران به این معناست که خودمان را از نظر اقتصادی محاصره کنیم.»

دو روز پیش نیز حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق گفته بود: بسته شدن گذرگاه مرزی «الشیب» (سمت عراقی گذرگاه چذابه ایران) صرفاً به دلیل عدم آمادگی فنی، تکنولوژیکی و زیرساختی آن صورت گرفته است.

مقاومت عراق در ادامه گفت: اظهارنظر درباره حاکمیت ملی در سایه تداوم این نقض‌ عهدها، به منزله خدشه وارد کردن به کرامت و اراده آزاد آنان است. چگونه می‌توان درباره حاکمیت کشوری سخن گفت که تصمیماتش از خارج محدود می‌شود؟

مقاومت عراق با بیان اینکه این مسئله باعث تثبیت سلطه و تقویت نفوذ آمریکا می‌شود و استقلال تصمیم‌گیری ملی را از بین می‌برد، گفت که حمایت از جبهه حق در مواجهه با نیروهای شرور، وظیفه‌ای است که فطرت پاک و سالم انسانی ایجاب می‌کند.

این گروه در پایان گفت که حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، حقیقت جنگ بین اردوگاه حق و باطل را نشان می‌دهد.

منبع: فارس