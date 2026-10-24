عضو مجلس خبرگان درباره رهبر انقلاب گفت: «ایشان هم دوست دارند در میان مردم حضور پیدا کنند و با آنها سخن بگویند، اما مصلحت عمومی و نظام را بر خواست شخصی خود مقدم می‌دانند. به همین دلیل، تاکنون به‌صورت مستقیم و رسمی سخنرانی نکرده‌اند.»

به گزارش تابناک؛ آیت‌الله سید مجتبی حسینی، عضو مجلس خبرگان رهبری، درباره علت عدم حضور تصویری رهبر انقلاب اظهار کرد: «ایشان اکنون از سلامت کامل برخوردارند و تمام جراحت‌هایی که داشتند، درمان شده است. ایشان کاملاً توانمند و سالم هستند. بیانیه‌هایی هم که می‌نویسند، از نظر ادبی و انتخاب عبارات، بسیار عمیق و از نظر مضمون نیز مناسب و به‌جا هستند. شیوه عملکرد ایشان نیز واقعاً مدبرانه و حکیمانه است.»

وی با اشاره به ملاحظات امنیتی درباره حضور و سخنرانی تصویری رهبر انقلاب افزود: «شورای امنیت صلاح نمی‌داند که ایشان علنا صحبت کند. یکی از مشکلات امروز دنیا، فناوری‌هایی مانند جی‌پی‌اس و هوش مصنوعی است که مسائل امنیتی جدیدی ایجاد کرده‌اند. اگر نمونه‌ای از صدای ایشان در اختیار دیگران قرار بگیرد، ممکن است بتوانند صدای ایشان را در هر نقطه‌ای از دنیا، حتی هنگام صحبت با تلفن، تشخیص دهند.»

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: «حفظ جان ایشان در حقیقت با مصلحت کل ملت و امنیت کشور ارتباط دارد. ایشان هم دوست دارند در میان مردم حضور پیدا کنند و با آنها سخن بگویند، اما مصلحت عمومی و نظام را بر خواست شخصی خود مقدم می‌دانند. به همین دلیل، تاکنون به‌صورت مستقیم و رسمی سخنرانی نکرده‌اند.»

سید مجتبی حسینی در ادامه، با اشاره به تجربه دیدار شخصی خود با رهبر انقلاب، درباره سبک زندگی ایشان گفت: «ما جلسه‌ای در دفتر ایشان داشتیم. روی موکت معمولی نشستیم و بحث و گفت‌و‌گو کردیم. وقتی وقت نماز شد، به اصرار من، ایشان اجازه دادند که من جلو بایستم و نماز بخوانم. بعد از آن نیز خودشان با دست خود سفره را پهن کردند و غذا آوردند و سه چهار نفر با هم غذا خوردیم. زندگی ایشان بسیار عادی و ساده است.»

منبع: اقتصادنیوز