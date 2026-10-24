کیم جون‌پیو، سفیر کره جنوبی در ایران، در جریان سفر به یزد، ترانه «سلطان قلب‌ها» به زبان فارسی را به شکل زنده اجرا کرد و ویدیوی آوازخوانی او بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.«سلطان قلب‌ها» از ماندگارترین ترانه‌های موسیقی پاپ و سینمای کلاسیک ایران است که نخستین بار با صدای عارف عارف‌کیا، آهنگسازی انوشیروان روحانی و شعری از محمدعلی شیرازی برای فیلمی به همین نام در سال ۱۳۴۷ منتشر شد.سفیر کره پیش از این به مناسبت شصت‌وچهارمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور، همراه با گروه «ارکستر میترا» ترانه «سلطان قلب‌ها» را اجرا کرد.سفیر کره جنوبی پیش‌تر نیز ترانه «جان مریم» اثر محمد نوری را با همکاری ارکستر «مجموعه ایستگاه» و به رهبری مهدی نوروزی اجرا کرده بود.