۸ هزار میلیارد تومان از این بازار خارج شد/ چند درصد نمادهای بورس منفی شدند؟

شاخص کل بورس در اولین روز هفته بازهم منفی شد تا روایتگر تشدید صف‌های فروش و موج تازه خروج نقدینگی از گروه‌های مختلف بورسی باشد؛ روندی که نشان می‌دهد سایه ریسک‌های سیاسی و فضای مبهم بازار همچنان مانع اصلی بازگشت آرامش به تالار شیشه‌ای است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران نخستین روز هفته را هم با رنگ سرخ آغاز کرد تا به زبان آمار و ارقام ثابت کند سایه ریسک‌های ژئوپلیتیک و جنگ، همچنان مهمان ناخوانده و دست‌به‌نقد تالار شیشه‌ای است. سهامداران در این روزها بیش از آنکه به گزارش‌های مالی و سودآوری شرکت‌ها چشم دوخته باشند، اخبار سیاسی و میدانی را رصد می‌کنند.

برآیند عرضه‌های سنگین امروز، افت سنگین ۱۲۹ هزار و ۱۳۷ واحدی شاخص کل بود تا این نماگر مهم با عقب‌نشینی به سطح ۸ میلیون و ۴۴ هزار واحد، یک‌گام دیگر به از دست دادن کانال حیاتی ۸ میلیون واحدی نزدیک‌تر شود. این سقوط ۱.۵۸ درصدی در حالی رقم خورد که بورس‌بازان هفته گذشته نیز شاهد افت ۲۵۲ هزار واحدی شاخص کل بودند.

سایر نماگرها هم هم‌نوا با شاخص کل، روز منفی را ثبت کردند؛ شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با ریزش بیش از ۲۱ هزار واحدی به سطح ۱ میلیون و ۳۲۹ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۱۹ هزار واحدی، در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار واحدی ایستاد.

۷۲ درصد نمادهای بورس منفی شدند

جزییات معاملات امروز نشان می‌دهد که عمق رکود و فشار فروش تا چه اندازه بالا بوده است؛ ۷۲ درصد از نمادهای بازار (معادل ۶۶۸ نماد) بازدهی منفی را به نام خود زدند و در مقابل، تنها ۲۸ درصد (۲۵۹ نماد) سبزپوش ماندند. نکته قابل‌تأمل اینکه ۴۷۳ نماد بازدهی بین منفی ۲ تا منفی ۳ درصد را تجربه کردند.

ابرنمادهای بازار یعنی «فملی، فارس، فولاد، وبملت، تاپیکو، تاصیکو و تابان» اصلی‌ترین مقصران افت امروز شاخص بودند؛ در حالی که نمادهای «داروند، فولاد، زشک، فملی، کگل و تابان» بیشترین حجم تراکنش‌ها را به خود اختصاص دادند.

فرار سرمایه؛ سبد سهامداران آب رفت

حجم معاملات خرد امروز به بیش از ۱ میلیون و ۸۸ هزار معامله با ارزش کل تقریبی ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید تا ارزش کل بازار سرمایه در پایان دومین روز آبان‌ماه به بیش از ۲۷ هزار و ۸۰۰ همت (معادل ۱۰۳.۴ میلیارد دلار) بالغ شود.

اما خبر نگران‌کننده بازار، رکوردشکنی خروج نقدینگی حقیقی‌هاست. امروز ۸.۲ همت پول حقیقی از معاملات خرد خارج شد؛ رقمی که در مقایسه با خروج ۴.۲ همتی آخرین روز هفته گذشته، شیب تندتری به خود گرفته است. صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد خروج ۱.۲ همت سرمایه بودند. شکاف عمیق سفارش‌ها نیز این وضعیت را تایید می‌کند؛ جایی که ارزش صف‌های فروش با ۸.۸ همت، عملاً صف‌های خرید ۴ همتی را زمین‌گیر کرد.

کجای بازار بیشترین خروج پول را داشت؟

بیشترین خروج پول حقیقی امروز به ترتیب مربوط به گروه‌های کانه فلزی (۱.۸ همت)، شیمیایی (۱.۷ همت)، صندوق‌های درآمد ثابت (۱.۲ همت)، بانک (۱.۱ همت) و فلزات اساسی (۱ همت) بود و نمادهای «فولاد، تابان، ومعادن، وبملت، کگل، تاصیکو و فارس» صدرنشین لیست خروج سرمایه شدند.

چند صد میلیارد راهی صندوق طلا شد؟

در نقطه مقابل، سرمایه‌گذاران نگران به دنبال پناهگاه امن می‌گشتند؛ به طوری که صندوق‌های طلا با جذب ۶۱۹ میلیارد تومان بیشترین ورود پول را ثبت کردند و گروه‌های چندرشته‌ای، رایانه، لاستیک و نفت نیز میزبان نقدینگی فراری از سهام بودند. آنچه مسلم است بورس این روزها بیش از هر چیز، تشنه آرامش و فروکش کردن آتش ریسک‌های جنگی است.